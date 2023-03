Mattino Cinque News torna ad occuparsi del caso della Madonna di Trevignano e in diretta tv l’inviato Paolo Capresi ha mostrato un’altra Madonnina del paese che avrebbe pianto. “Qui accanto a me c’è una Madonnina – ha raccontato il giornalista del programma di Canale 5 – ed è la quarta che piange a Trevignano. L’ha presa a Medjugorje, ce l’ha prestata una fedele. Dopo che stava cenando con Gisella, si sono avvicinate alla Madonna e poi la statuetta ha pianto dagli occhi”.

Madonna di Trevignano/ Un'altra statuetta che lacrima: “Viene da Medjugorje...”

E ancora: “Oggi è asciutta, questa Madonnina ha pianto una sola volta, ha pianto assieme all’altra Madonnina. La signora che l’aveva acquistata fece anche un video che però è in un vecchio telefono ed ha poi preso una garza per asciugare queste lacrime, ce le ha descritte come delle lacrime vere che escono dall’occhio. Non ha trasudato da altre parti, prima di piangere non era mai entrata in contatto con Gisella ne con altri fedeli”. Paolo Capresi ha quindi svolto una sorta di ispezione sulla statuetta: “E’ tutta piena, non ha alcun foro questa Madonnina”.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 marzo: Vittorio tradito anche da Flora!

MADONNA DI TREVIGNANO, DON PATRIZIO COPPOLA SCETTICO

Paolo Capresi ha anche battuto le nocchè sulla testa della nuova Madonna di Trevignano che avrebbe lacrimato, per dimostrare che la statuetta fosse integra: “Guardate non c’è alcun foro”. In studio Don Patrizio Coppola, commenta scettico: “Io ho dei dubbi, ma è naturale. Io non condanno nessuno, magari domani la Commissione accerterà che sia vero, ma come mai tutto parte da un qualcosa di speculativo? Una che commette una bancarotta fraudolenta, acquista un terreno con offerte di fedeli, mette in atto un abuso in quel terreno. Posso mai pensare che la Madonna possa parlare ad una veggente che va contro la legge?”. Paolo Brosio ribatte: “Ma se volesse fare una speculazione vera potrebbe acquistare un terreno edificabile, la nostra Costituzione prevede anche il diritto di culto”.

GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime: strategia o verità?/ Il Web: "Vittimella..."

Mattino Cinque News ha quindi mandato in onda le parole della proprietaria della quarta Madonna di Trevignano che piange: “Sono stata con Gisella due anni, giorno e notte, stavo sempre con lei. Mi sono allontanata dopo un litigio fra il papà di Gisella e il marito. A Trevignano le persone erano molto scettiche, non la possono vedere, dai sacerdoti non c’era molto simpatia. Poi è iniziata l’associazione, c’era un giro di soldi e non c’era più l’atmosfera pulita di prima. Quando hanno aperto l’Associazione il loro scopo era fare questo santuario e grandi cose un cancello, la recinzione…”. Sulla lacrimazione: “La Madonnina è stata acquistata a Medjugorje da dei fedeli. Una sera mentre eravamo a cena fra amici, non a casa di Gisella, volevamo farla benedire dalla Veggente e ha iniziato a lacrimare. Questa Madonnina ha pianto, dal volto uscivano lacrime”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA