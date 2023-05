Madonna di Trevignano/ Veggente Teresa Scopelliti “Gisella? Forti dubbi, i messaggi…”

Si torna a parlare della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella negli studi di Mattino Cinque News. Il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci ha intervistato in diretta la dottoressa e veggente Teresa Scopelliti, amica di Gisella, che ha raccontato: “Ho conosciuto Gisella ad aprile 2016, presentata da Paolo Brosio, amico in comune. Mi chiamò e mi chiese se io conoscevo questa signora della Madonnina e io dissi di no, poi mi chiese se poteva girarle il mio numero di telefono: un paio di ore dopo Gisella mi chiamò. Dalla sua voce la sentivo una donna molto buona, il suo timbro di voce mi dava pace. Dopo aver parlato al telefono mi invitò a casa sua. Ci sono stata una sola volta, lei e il marito sono stati molto gentili e garbati, mi hanno accolto con molto calore, io contro di lei non ho nulla”.

Quindi Teresa Scopelliti, amica di Gisella, ha proseguito: “Per qualche mese ho avuto un rapporto di amicizia e poi si è interrotto tutto”. Quindi ha raccontato un fatto curioso: “Durante l’estate del 2016 Gisella mi telefonò, e mi accennò al fatto che era rammaricata di non avere dei figli. Ad un certo punto le dissi che avevo una sensazione strana, che nella sua vita ci potrebbe essere un bimbo ma non lo vedevo in maniera chiara, e lei mi disse che se fosse successo sarebbe stato opera dello Spirito Santo e io deciso di preghiare per lei”.

MADONNA DI TREVIGNANO, LA VEGGENTE TERESA SCOPELLITI: “I PACCHI SORPRESA…”

Teresa Scopelliti ha poi proseguito, facendo chiarezza su dei ‘pacchi sorpresa’ pagati 50 euro e nominati da Gisella: “Io sono calabrese, in Calabria facciamo le conserve. Io volevo aprire un ristorante e feci dei tester, mandando ad amici delle conserve, chiedendo loro di dirmi se fossero buoni o meno. I pacchi non venivano mai pagati, nessuno ha mai chiesto 50 euro e posso dare le prove. Gisella vuole screditarmi? Si è vero, io son rimasta amareggiata dal sentire queste accuse, è una cosa che non riesco a capirla”.

Poi ha precisato: “Io sono madre e sposa e ho sempre vissuto nell’intimità della famiglia, e ho sempre affrontato le battaglie con la preghiera, non con le armi, il Signore vuole solo pace e preghiere. Ciò che ripete sempre è di non trovare mai rabbia, perchè la rabbia è il sentimento del demonio. Mi dice che quando provo rabbia non devo agire”. Di nuovo su Gisella: “Io ho forti dubbi su di lei, ho letto dei messaggi della Madonna e ti posso garantire che la Madonna non dà messaggi apocalittici, comunque non sono io che devo giudicare”.











