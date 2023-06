Madonna di Trevignano/ Video, Morocutti: “Ecco come far comparire le stigmate”

A Mattino Cinque News, programma in onda tutti le mattine, da lunedì a venerdì, su Canale 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si è dato ampio spazio ieri ancora una volta al caso della Madonna di Trevignano Romano e della veggente Gisella, una vicenda che ormai da mesi sta appassionando i telespettatori, dividendo di fatto il pubblico in due: chi è convinto che si tratti di un fake e chi invece crede nelle apparizioni e nei messaggi della Madonna a Trevignano. In attesa di scoprire tutta la verità ieri era presente negli studi di il professor Morocutti, esperto di pseudoscienze del Cicap, che ha cercato di spiegare in diretta televisiva, in pochi semplici passaggi, come è possibile far apparire le stigmate.

Mostrandole ha di fatto lasciato a bocca aperta la conduttrice, Federica Panicucci, che ha esclamato: “Ma sono uguali a quelle di Maria Giuseppa! Noi vi possiamo garantire che quando è entrato qui non ce le aveva”. Morocutti ha sottolineato che bisognerebbe effettuare delle analisi approfondite prima di stabilire se si tratti di reali stigmate o semplicemente di un falso: “Bisognerebbe fare dei controlli molto approfonditi e tenere sotto controllo la signora perché le manipolazioni sono sempre possibili”.

MADONNA DI TREVIGNANO, MOROCUTTI: “SERVE UN ESPERTO DI MANIPOLAZIONI…”

Nella mani dell’esperto di pseudoscienze, oltre a del sangue finto, si è reso visibile anche una parte lucida che sarebbe provocata da un siero, spiega ancora l’esperto, e che nella veggente Gisella corrisponderebbe invece ad un olio profumato. Il professore ha quindi aggiunto e concluso che a suo modo di vedere, nelle commissioni d’inchiesta ci dovrebbe essere sempre presente una figura che possa scoprire eventuali inganni: “Nelle Commissioni d’inchiesta ci dovrebbe essere un chimico esperto in manipolazioni, in trucchi, in inganni a fondo paranormale. Non è questo il trucco che la signora ha usato, non lo possiamo sapere se nessuno controlla”. Il caso sembra infittirsi sempre di più…

