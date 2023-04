Madonna di Trevignano/ Zapparoli: “Ho visto Gisella ma non aveva le stigmate”

A Mattino Cinque News si torna a parlare dello spinoso caso della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella, a pochi giorni dalla possibile apparizione della Madre di Gesù. In studio, fra gli altri, vi è anche Morena Zapparoli che ha raccontato la sua esperienza a Trevignano di domenica scorsa: “Non aveva le stigmate ne i guanti, i suoi adepti mi hanno detto che era vietato fare qualsiasi ripresa ne foto, e io ho replicato che ero sul suolo pubblico e che non riprendevo i volti di nessuno”.

“Ho aspettato che Gisella finisse di pregare dopo di che mi sono avvicinata, era assieme al marito, e ho chiesto loro se potevo fare una domanda e mi hanno detto che non mi avrebbero risposto perchè i giornalisti li stavano rovinando con le bugie. Comunque non aveva le stigmate ne i guanti“. Don Coppola in collegamento, ha commentato: “Mi chiedo come mai la Chiesa non ferma questa signora, ho visto che questa donna dà anche l’indulgenza plenaria, ormai si sostituisce al Papa”.

MADONNA DI TREVIGNANO, PAOLO BROSIO: “STIGMATE? ANCHE PADRE PIO…”

Paolo Brosio, anch’esso ospite di Mattino Cinque News, ha aggiunto sul caso della Madonna di Trevignano: “Le stigmate, come succedeva a Teresa Musco, vanno e vengono. Il momento in cui avviene la genesi delle stigmate non si può sapere quando è. Bisognerebbe stare lì una settimana con le telecamere. Anche Padre Pio ha avuto delle stigmate che in molti periodi non erano visibili. A me interessa che le indagini facciano il loro corso, non mi interessano le stigmate”.

Morena Zapparoli ha aggiunto: “Mi hanno detto che i Ris sono già stati lì e saprebbero già tutto”. Poi il ‘colpo di scena’, Paolo Capresi, invitato di Mattino Cinque News da Trevignano, aggiunge: “Mi ha scritto una fedele e mi ha detto che non è vero che Gisella non aveva i guanti. Questa è la stessa persona che però mi ha detto anche quattro cose che non corrispondono alla verità”, ha chiosato il giornalista.

