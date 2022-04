Madonna e Ahlamalik Williams si sono lasciati/ L’addio dopo tre anni: “Il karma…”

Madonna e Ahlamalik Williams si sono lasciati dopo tre anni d’amore

Madonna torna ufficialmente single? La popstar americana avrebbe detto addio al ballerino 28enne Ahlamalik Williams. A diffondere la notizia è il Sun secondo cui la relazione tra i due sarebbe finita già da qualche mese. Da parte di Madonna e Ahlamalik Williams che stavano insieme da tre anni, tuttavia, non è mai arrivato nessun annuncio sui social e nessun comunicato ufficiale. Una storia, dunque, che sarebbe finita in silenzio.

Don Matteo 13 (Don Massimo)/ Anticipazioni 28 aprile e diretta: Don Matteo scomparso

I due avrebbero così preso, già da qualche tempo, strade separate senza alcun rancore. La popstar americana, dunque, è tornata nuovamente single? Sempre super corteggiata, dai suoi social, non arriva alcun indizio sulla sua vita privata. Tuttavia, pare che nella vita di Veronica Ciccone ci potrebbe essere un nuovo amore.

Big Show 3, Enrico Papi/ Diretta 5a puntata: Enrico Papi e Scintilla a scuola

Madonna pizzicata con un nuovo amore?

Dopo l’addio al ballerino Ahlamalik Williams, nella vita di Madonna potrebbe essere arrivato un nuovo amore. Con la storia che si sarebbe conclusa già da qualche tempo, la popstar americana avrebbe riaperto il proprio cuore all’amore. Madonna, infatti, come riporta La Repubblica, sarebbe stata pizzicata in compagnia di un altro uomo.

La popstar, tuttavia, sceglie la strada del silenzio preferendo non commentare i rumors sulla propria vita privata. Su Instagram, tuttavia, ha pubblicato una frase che confermerebbe la fine della relazione con il ballerino 28enne e l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. “Il karma ha detto: quando qualcuno nella tua vita non è giusto per te… Dio lo userà continuamente per ferirti finché non diventerai abbastanza forte da lasciarlo andare”.

PECHINO EXPRESS 2022, 8A PUNTATA/ Eliminati, diretta: asini e autostop! E la notte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA