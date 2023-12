Madonna e la malattia: “Sono stata in coma indotto per 48 ore”/ “Ho dovuto quasi morire per la famiglia”

Madonna racconta l’incubo: la cantante ha rischiato la morte

Lo scorso giugno la celebre star Madonna ha rischiato la morte. La famosa e iconica cantante, ha raccontato la sua battaglia con l’infezione batterica che l’ha colpita. Un momento molto complicato della vita di Madonna, che la diva ha deciso di raccontare nel dettaglio, riportando la mente ai drammatici fatti della passata estate. Come riportato dal magazine People, Madonna ha spiegato nel dettaglio l’accaduto per la prima volta, entrando nello specifico: “Sono stata in coma indotto per 48 ore. Quando ho ripreso coscienza per la prima volta ho visto i miei sei meravigliosi figli seduti intorno a me. A proposito, ho dovuto praticamente morire per riunire tutti i miei figli in una sola stanza”.

Brando Ephrikian: "Cosa vorrei fare dopo Uomini e Donne 2023"/. "La mia famiglia era unita, ora..."

E la cantante ha colto l’occasione per ringraziare l’amica Shavawn, che ha giocato un ruolo fondamentale nel momento tanto complesso di Madonna: “Qui fra noi c’è una donna davvero importante. Mi ha salvato la vita, portandomi di corsa in ospedale dopo che ero svenuta sul pavimento del bagno. Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale: ero priva di sensi e la gente pensava che avrei potuto non farcela. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un miracolo” ha confessato una commossa Madonna.

Un bebè per Natale/ Il film francese su Rai 1 nel pomeriggio di oggi martedì 26 dicembre 2023

Il nuovo amore di Madonna: chi è il giovane compagno della star

La vita di Madonna è ufficialmente ripartita dopo il grande spavento. La star, oltre ad aver ritrovato uno stato di salute ottimale, nelle scorse settimane è stata protagonista di un gesto decisamente dei suoi nel corso di un concerto negli USA, dove ha deciso di sorprendere tutti e rubare la scena, lasciandosi andare a un bacio con il nuovo toyboy. Il nuovo uomo della cantante è Josh Popper, di 30 anni, allenatore di boxe dei Bredwinners, di cui l’artista si sarebbe innamorata dopo averlo assunto per insegnare lo sport a uno dei suoi sei figli.

La vita è meravigliosa/ Il classico film di Natale torna su Rai 3 oggi 25 dicembre 2023

E durante un recente concerto a New York di Madonna, tra la cantante e il bel giovane è scattato un dolce bacio durante il suo primo evento dell’anno nella famosa città. L’intera esibizione è stata ai limiti della trasgressività, proprio come insegna la vita di Madonna, che ha sorpreso i suoi fan con un bacio appassionante e capace di rubare la scena a tutti, oltre che colpire e attirare ancora una volta l’attenzione mediatica. Per fortuna la vita della cantante è ricominciata nel migliore dei modi e sembra esserci spazio proprio per tutto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA