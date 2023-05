Madonna e Oprah Winfrey sono in Italia/ A Stresa per una sfilata di Luis Vuitton (esclusiva)

Madonna e Oprah Winfrey si trovano in Italia: la cantautrice e la conduttrice, secondo una indiscrezione raccolta da IlSussidiario.net, sono arrivate nelle scorse ore a Stresa, località sul Lago Maggiore. È qui che le due star americane soggiorneranno in vista della sfilata Louis Vuitton Cruise in programma il prossimo mercoledì 24 maggio all’Isola Bella.

È proprio per questo importante impegno che la cantante statunitense è sbarcata nel Paese di origine della sua famiglia, accompagnata per l’occasione da quella che è soprannominata la Regina di tutti i media negli Stati Uniti. Due presenze di calibro internazionale, che però non saranno le uniche. La lista degli invitati è composta infatti da ben 800 vip provenienti da tutto il mondo, anche se per il momento gli altri nomi restano del tutto top secret. Il brand di accessori di lusso non ha voluto dunque rinunciare a grandi ospiti in occasione della prima sfilata di moda che sarà ospitata nel Palazzo e nei Giardini dell’isola delle Borromee.

I primi due nomi della lista degli invitati alla prestigiosa sfilata Louis Vuitton Cruise sono stati dunque rivelati: si tratta di Madonna e di Oprah Winfrey, che sono arrivate in Italia con qualche giorno di anticipo. La cantante e la conduttrice resteranno a Stresa, sul Lago Maggiore, almeno fino a mercoledì. Alcuni eventi pre-sfilata accompagneranno in altre location l’atteso appuntamento. È possibile che le due star americane si facciano vedere in pubblico in occasione di questi.

Isola Bella, intanto, è stata blindata. La chiusura al pubblico di giardini e palazzi è stata predisposta per garantire la preparazione e lo svolgimento dell’evento privato, che era stato annunciato a settembre del 2022. Non resta dunque che attendere per scoprire quali saranno gli altri ospiti illustri che parteciperanno. Alcuni, come Chiara Ferragni, arriveranno direttamente da Milano in giornata, mentre altri, come Madonna e Oprah Winfrey stesse, hanno deciso di approfittare dell’invito per godersi un mini soggiorno sul Lago Maggiore.











