Madonna, esplode la passione con il toyboy Josh Popper/ Scatta il bacio in mezzo a migliaia di fan

Madonna si lascia andare con il fidanzato Josh Popper, 35 anni più giovane: cosa è accaduto a un concerto

Madonna colpisce ancora con il suo fascino irresistibile. La popstar infatti starebbe vivendo una seconda giovinezza al fianco del suo toyboy Josh Popper, di 35 anni più giovane. La diva americana Madonna anche a 65 anni si è mostrata sempre più disinibita e travolgente sul palco del Barclays Center, nel corso del suo concerto a Brooklyn di mercoledì 13 dicembre. Nonostante l’evento sia scattato con due ore ritardo, la regina del pop si è fatta perdonare dal pubblico mostrando i suoi cotonati capelli biondi in stile Marilyn Monroe e lasciandosi trasportare da un momento di passione con il suo nuovo fidanzato, Josh Popper, di 35 anni più giovane.

COME RAGGIUNGERE CONCERTO MADONNA MILANO 2023: METRO E MEZZI/ Orario prolungato? Nuova comunicazione

Il nuovo uomo della cantante Madonna è Josh Popper, di 30 anni, allenatore di boxe dei Bredwinners, di cui la cantante si sarebbe invaghita dopo averlo assunto per insegnare a uno dei suoi sei figli. E nel corso del concerto a New York di Madonna, tra la cantante e l’aitante giovane è scattato un tenero bacio durante il suo primo concerto dell’anno nella Grande Mela. L’intera esibizione è stata trasgressiva proprio come piace a Madonna, che ha sorpreso i suoi fan con un bacio appassionante e capace di rubare la scena, oltre che colpire e catalizzare l’attenzione mediatica.

Concerto Madonna Milano, oggi 23 novembre 2023/ La possibile scaletta: da Like a Prayer a Vogue

Madonna e il flirt passato con il modello Soumahoro: la ricostruzione

Non è la prima volta che nella vita di Madonna finisce un fidanzato nettamente più giovane. Già nel 2016 infatti la cantante conobbe Aboubakar Soumahoro, un modello ivoriano di 30 anni più giovane. E immediatamente all’epoca si sparse i gossip sulla vita privata della famosa star, con i media che iniziarono a raccogliere informazioni e disseminare indizi sulla storia di Madonna, all’epoca 57enne. “Hanno cominciato a parlare in un party a novembre e lì è scoccata la scintilla. Nelle settimane successive si sono visti un paio di volte, lei lo ha invitato a casa sua e hanno parlato tutta la notte”, ha raccontato una fonte ben informata facendo chiarezza sulla vita sentimentale della diva.

Concerto Madonna Milano, oggi 23 novembre 2023/ La possibile scaletta: da Like a Prayer a Vogue

In seguito sono spuntati altri retroscena sulla storia della cantante, poi svanita: “Poi – come riferito al Mirror- abbiamo saputo che lui aveva lasciato il suo lavoro” da Harrods “ed era andato in tour con lei. E’ chiaro, è un’amicizia molto intima”. All’epoca Madonna, che ha vissuto momenti di grande apprensione per la propria salute nei mesi scorsi, scelse di uscire allo scoperto e preferì non rilasciare dichiarazioni su quella che sembrava una sua nuova avventura amorosa con Soumahoro.













© RIPRODUZIONE RISERVATA