Madonna: il nuovo tour é con Britney Spears!/ Fan in visibilio

Britney Spears e Madonna si riuniscono sul palco: spunta il progetto in cantiere

Madonna ritorna sulle scene musicali, e in grande stile, con l’annuncio di un comeback con l’erede al trono del POP, Britney Spears.

É notizia di questi giorni, nella calda estate 2023, che Madonna sia prossima al ritorno live per un nuovo tour mondiale, nella cui setlist sarebbe confermata tra le novità la special-guest, Britney Spears. L’ospitata di Britney in cantiere per Madonna, sul palco dell’atteso tour, a grande richiesta dei fan delle due popstar americane vorrebbe celebrare il ventennale della prima collaborazione in musica delle artiste, che porta il nome del singolo Me against the music, pubblicato nel 2003.

Nello stesso anno, il duo di bionde popstar si univa non a caso anche in un medley iconico che le vedeva scambiarsi un bacio saffico, sotto l’occhio pubblico del mondo intero. Accadeva in occasione dell’evento di premiazione musicale, degli MTV Video Music Awards 2003. E ora la regina madre intenderebbe celebrare il ventennale dal bacio saffico e il duetto al femminile con Britney Spears, la quale é reduce dalla fine del terzo matrimonio con il personal trainer persiano più giovane, Sam Asghari.

Madonna prossima al ritorno live, a “The Celebration tour”

65 primavere e non sentirle, dal suo canto Madonna intenderebbe collaborare ancora con la reginetta figlia del pop 41enne, Britney Spears, almeno per il duetto in una data del suo The celebration tour, il progetto in partenza a ottobre 2023 da Londra. Questa, l’indiscrezione ripresa dal portale web d’informazione Page Six, secondo cui -nel dettaglio- Madonna ospiterebbe Britney Spears in uno dei cinque concerti in programma previsti a Los Angeles nel 2024. Intanto, Breathe Heavy smentisce la voce di TMZ secondo cui “la Santa” intenderebbe perdonare il padre Jamie Spears per il dolore arrecatole negli anni, allo stato dell’arte che vedrebbe l’uomo sottoporsi ad un ricovero d’operazione per una grave infezione. Britney non accetterebbe il ruolo di tutore coperto da Jamie per la conservatorship , la tutela legale cui era sottoposta dal 2008 al 2021, perché giudicata incapace di agire dalla legge americana.

La flash news di gossip musicale intanto sta letteralmente mandando in visibilio il mondo del gossip, esperti e amanti dello stesso, in particolare i fan delle due popstar, nel web. La reunion tra le due star rappresenterebbe la consacrazione di un sogno che diventa realtà, la riconferma di un sodalizio d’amore incondizionato, sbocciato nell’industria musicale a prima vista, nel caso specifico tra Madonna e Britney Spears. Madge e Brit si conoscevano nel 2001, quando nelle vesti di vip fan la Spears andava ad assistere ad un concerto dell’idolo Madonna, e da allora le due star non hanno mai smesso di essere amiche e di sostenersi vicendevolmente.

Il tour di Madonna, a cui prenderebbe parte Britney Spears, che non si esibisce live dal 2018, partirà dall’Europa toccando numerose nazioni. Tra cui Svezia, Portogallo e Italia, e in aggiunta gli Stati Uniti d’America e il Canada, fino all’epilogo a Città del Messico con quattro date in programma al Palacio de los Deportes.











