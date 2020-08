Madonna/ Le emozioni del concerto di Torino del 1987 su Raiuno (Techetechetè)

Madonna torna a cantare su Raiuno e lo farà in una puntata davvero speciale di Techetechetè, il programma di Raiuno dedicato alla storia della televisione e dello spettacolo italiano. Come fa sapere Blogo, la puntata di oggi, domenica 9 agosto, infatti, sarà aperta da Madonna. La popstar americana, con una lunga carriera alle spalle nel corso della quale ha dettato regole e stili da seguire sia nel mondo della musica che della moda, dopo 33 anni, tornerà a deliziare il pubblico italiano che, nell’appuntamento odierno con Techetechetè potrà rivivere le emozioni del concerto che Veronica Ciccone tenne a Torino il 4 settembre 1987. Sarà un momento imperdibile per tutti i fans di Madonna, non solo per coloro che ebbero la fortuna di partecipare a quel concerto, ma anche per tutti quelli che hanno cominciato a seguire la popstar qualche anno dopo.

MADONNA, LA FOTO NOSTALGICA DEL PASSATO

Il concerto di Madonna del 1987 a Torino fu trasmesso da Raiuno che, questa sera, ripropone parte di quello che fu un evento memorabile. All’epoca, Madonna arrivò in Italia con il tour “Who’s That Girl”. Un concerto memorabile che passò alla storia anche per il tentativo della Ciccone di parlare in italiano. All’epoca, la cantante aveva già pubblicato tre album ovvero Madonna del 1983, Like a Virgin del 1984 che contiene tracce diventate delle hit in tutto il mondo come Material Girl, Like a Virgin e Pretender e True Blue del 1986 che contiene brani come Papa Don’t Preach e La Isla Bonita. Proprio in questi giorni, la popstar americana, su Instagram, ha ricordato gli inizi della sua carriera con una vecchia foto. Uno scatto in bianco e nero in cui Lady Ciccone si mostra con il look che sfoggiava negli anni ’80. Una foto che è entrata nella storia della musica mondiale e che la popstar ha deciso di condividere sui social per ricordare a tutti il successo ottenuto con le sue sole forze quando non esistevano Instagram, Twitter o Tik Tok.

Visualizza questo post su Instagram No IG, Twitter or Tik Tok either! 🚀🚀🚀 Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 6 Ago 2020 alle ore 6:36 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA