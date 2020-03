Madonna Loreto, pellegrinaggio anti coronavirus è bufala/ Sorvolo fake della Statua

Non una ma ben due bufale sulla Madonna di Loreto si aggiungono alla lunghissima lista di fake news circolare in questo mese di epidemia coronavirus in Italia: davanti a morti, contagi e sistema economico praticamente distrutto, la macabra voglia di gettare “speranze” e “panico” allo stesso momento negli italiani proprio non passa ai figli prediletti della “mamma dei cretini incinta senza-mai-fine”. E così ci si inventa il finto pellegrinaggio al Santuario di Loreto per pregare contro il coronavirus (ma evidentemente contravvenendo ad ogni disposizione dello Stato e della Chiesa in materia di coronavirus e divieto di assembramenti) ma anche il finto sorvolo della Statua della Madonna su un aereo dell’aviazione italiana sui cieli italiani per invocare la fine della pandemia. Dunque, capite bene, che né il pellegrinaggio al Santuario né quello “celeste” rappresentano minimamente ipotesi di realtà: sono pure bufale e come tali vanno trattate e smentite appena potete, dato che tanti fedeli purtroppo ci stanno credendo con le immancabili catene di Sant’Antonio su WhatsApp e gli altri social.

LE FAKE NEWS SULLA MADONNA DI LORETO

L’immagine della Statua della Madonna di Loreto che viene posta su un aereo dell’Aeronautica Militare con tanto di portellone alzato e bene in vista per essere pronti al decollo, è un falso incredibile. «Il sorvolo per la protezione della nazione contro il coronavirus e ogni altro pericolo»: anche la frase della bufala è ovviamente falsa e ricca di fake. Come spiega il Santuario stesso di Loreto al Messaggero, la fotografia che sta circolando e che viene spacciata come attuale e condivisa in modo virale su Facebook «è stata scattata alcuni mesi fa – nella base di Sigonellaı» e nulla ha a che vedere con il Covid-19. Dopo i primi casi di coronavirus in Italia, «è stato immediatamente bloccato il pellegrinaggio celebrativo di tre statue della Madonna iniziato l’8 dicembre 2019 per festeggiare il centesimo anniversario della Vergine quale patrona dell’Aeronautica. Le statue avrebbero dovuto viaggiare e transitare nelle basi civili, militari e internazionali fino al 24 marzo», ha spigato al Messaggero il colonnello Stefano Cosci dell’aeronautica militare italiana. Giubileo al santuario annullato e come tale ogni qualsiasi tipo di pellegrinaggio fino a quando almeno durerà il contagio da Covid: come ricordano ancora i colleghi del Messaggero, al momento le tre copie della Madonna di Loreto sono ferme negli aeroporti di Palermo, di Madrid e di Gioia del Colle in attesa che passi l’emergenza e che si possano poi tenere i tre particolari “pellegrinaggi”.



