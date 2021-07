MADONNA MEDJUGORJE/ Messaggio 25 luglio 2021: inviato Papa, “qui c’è vera fede”

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE DEL 25 LUGLIO 2021

«Solo con la preghiera, cari figli, il vostro cuore cambierà e diventerà migliore e più sensibile alla parola di Dio»: lo diceva la Madonna di Medjugorje nel messaggio del lontano 25 gennaio 1998, ma con un’attualità impressionante per i nostri tempi complicati nel pieno della pandemia, con la società divisa praticamente su tutto. In attesa del nuovo messaggio, in arrivo come ogni 25 del mese dall’apparizione della Regina della Pace con la veggente Marja Pavlovic, è proprio la preghiera e la devozione dei pellegrini che cominciano a tornare numerosi in Medjugorje a rappresentare il vero segno di “fede” in un luogo da 40 anni sotto i riflettori del mondo.

«Bisogna vivere l’atmosfera di Medugorje, quella preghiera e quella liturgia. Bisogna seguire di persona il cammino del rosario e la Via Crucis, il racconto non basta», ha spiegato splendidamente all’Agenzia SIR lo scorso 19 luglio il vescovo inviato speciale del Papa a Medjugorje, Mons. Henryk Hoser. Per il responsabile della pastorale dei pellegrini ancora oggi a Medjugorje «molte persone si convertono davvero nel profondo dei loro cuori, ci sono molti casi di risveglio vocazionale, di cambiamento di vita. La pandemia non ha quindi cambiato nulla, se non il numero di presenti, in quanto molte persone sono state ostacolate nella realizzazione del loro desiderio di recarvisi personalmente».

IL “SEGNO” DELLA MADONNA A MEDJUGORJE

In visita anche lui in luglio nei luoghi dei veggenti bosniaci, il Cardinale Stanislaw Dziwisz – ex arcivescovo di Cracovia e dal 1966 al 2005 segretario particolare di Karol Wojtyla Giovanni Paolo II – ha sottolineato come «Medjugorje sia un luogo di grande preghiera e di conversione attraverso la preghiera, la confessione e la penitenza. Non tanto sono importanti le visioni bensì il fatto che questo è un luogo d’incontro con la Madre di Dio». Al netto del percorso di riconoscimento della presenza della Madonna a Medjugorje per il momento “sospeso” in Vaticano in attesa che si concludano le apparizioni e i messaggi ai veggenti ininterrotti da 40 anni a questa parte, ad attirare le persone nel paesino bosniaco non sono le “cose soprannaturali”, come racconta ancora il vescovo Hoser: «Si prega insieme sul rosario, si celebra l’eucaristia e quindi si dà alla gente il pane quotidiano, cosa che la Chiesa fa da millenni. Dopo l’eucaristia spesso si recita la preghiera per la guarigione. Nulla di particolare. Molti pellegrini proprio a Medugorje riscoprono l’adorazione del Santissimo al termine della quale solitamente le persone applaudono. E quell’applauso è diventato in qualche modo un segno di Medugorje. Spesso in Occidente, a causa di una crescente laicizzazione, le chiese assomigliano ad un deserto spirituale. A Medugorje è diverso. E proprio per questo invito tutti a venire qui».

