Cosa dice la Nota del Vaticano sui titoli della Madonna: non Corredentrice ma Madre del popolo fedele. Il testo e il significato approvato dal Papa

LA NOTA DEL VATICANO CHE FA CHIAREZZA SUL RUOLO DELLA MADONNA

Può sembrare una mera questione dottrinale o di semplice “tradizione popolare”, ma la Nota del Vaticano sui titoli di Maria Madre di Dio riflette l’importanza valoriale, culturale e storica della Madonna: non più “Corredentrice” ma neanche “Mediatrice di tutte le grazie”, semmai è più corretto l’utilizzo di Maria “Madre del popolo fedele”, come altre specifiche spiegazioni che fondano principi e testimonianze di grandi teologici del passato, su tutti il cardinale Joseph Ratzinger.

La nota “Mater Populi fidelis” è stata resa pubblica questa mattina dalla Santa Sede, con la firma del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, cardinale Fernandez: la nota dottrinale su alcuni titoli mariani, e che si riferisce alla “cooperazione di Maria” e all’opera della salvezza, pone l’attenzione su quattro “titoli” della Santa Madre di Dio, ovvero “Corredentrice”, “Mediatrice”, “Madre dei Credenti” e “Madre della Grazia”. Papa Leone XIV ha approvato tale nota lo scorso 7 ottobre, messa a punto dallo stesso Prefetto argentino (nominato da Papa Francesco, ndr) e dal segretario per la sezione dottrinale, mons. Armando Matteo.

Come spiega il Vaticano stesso, la nota sui titoli di Maria viene incentrata sulla stretta “collaborazione” con l’opera del Signore, ribadendo il fondamento biblico della devozione mariana e raccogliendo spunti teologici da Dottori della Chiesa, Padri della Chiesa, teologici e gli stessi ultimi Pontefici. «È Cristo ad aver salvato il mondo, e non la Madonna», si legge nella nota dottrinale approvata dalla Santa Sede, spiegando così come il termine “Corredentrice” non sia teologicamente appropriato per la figura comunque straordinaria e centrale della Vergine Maria per la Chiesa cattolica.

Papa Benedetto XIV già in passato aveva commentato negativamente tale appellativo di Maria, e lo stesso Francesco si è sempre rifiutato di definire la Madonna come “corredentrice” in quanto «Non ha mai voluto prendere nulla per sé da suo Figlio». Piuttosto, la Santa Madre di Dio è la vera intermediaria tra Dio e l’umanità, dando alla luce il Cristo Gesù e aprendo le porte della Redenzione «che tutta l’umanità attendeva». Usare invece il termine di Corredentrice rischia di «oscurare l’unica mediazione salvifica di Cristo e, pertanto, può generare confusione nell’armonia delle verità di fede cristiane», si legge nella nota.

“NON CORREDENTRICE MA MADRE DEL POPOLO FEDELE”: COSA DICE LA NOTA DOTTRINALE SUI TITOLI MARIANI

In maniera ancora più netta la nota del Dicastero fa intuire come il continuo dover “spiegare” alcuni titoli rischia di creare confusione e non rende piena giustizia al significato originario: per questo definire la Madonna “corredentrice” fa un torto tanto alla verità storica di Maria quanto appunto all’unico e salvifico intervento nel mondo del Figlio di Dio. La Regina della Pace non è né “co-redentrice” del mondo, ma piuttosto una “discepola” di Cristo nella sequela alla salvezza: Maria è colei che introduce il bene di Gesù nel mondo, che richiama con maternità i propri figli e che tramite la sua vicinanza spirituale è possibile un’intercessione vera nella preghiera.

«Ella è la Madre del popolo fedele» che cammina con l’umanità e «mossa da una tenerezza premurosa, che si fa carico delle ansie e delle vicissitudini umane»: non si tratta, chiarisce Fernadnez, di “correggere la pietà popolare”, semmai di «preservarla da espressioni fuorvianti». Di contro invece, titoli come “Madre dei credenti, Madre spirituale” e ovviamente “Madre del popolo fedele”, sono particolarmente apprezzati ed esaltati dalla nota come reale interpretazione dei Vangeli e della storiografia cristiana patristica: non è “mediatrice di tutte le grazie” per il semplice fatto che è solo Gesù a poterlo essere, la Madonna è però certamente «mediatrice inclusiva e partecipata che glorifica la potenza del Cristo».

La nota conclusa e pubblicata dal Vaticano ritiene dunque necessario puntare sui corretti fondamenti della devozione mariana, precisando quale sia il giusto ruolo di Maria nei confronti dell’umanità e del suo stesso Figlio Gesù, lui si unico mediatore e redentore: riconoscere tale fondamenti, conclude il documento, «implica una fedeltà profonda all’identità cattolica e, allo stesso tempo, un particolare sforzo ecumenico».