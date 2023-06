Madonna “non è fuori pericolo”/ “Vomito incontrollabile da quando è stata dimessa”

Dimessa dall’ospedale dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione, Madonna è tornata nella sua casa di New York. Le condizioni della cantante, però, sarebbero ancora gravi: non riuscirebbe nemmeno ad alzarsi dal letto e avrebbe vomitato di continuo. A riferirlo è il sito Tmz che cita “fonti con conoscenza diretta” della popstar. Secondo queste “non è fuori pericolo” dopo il ricovero in ospedale sabato 24 giugno a causa di una grave infezione batterica.

Come riferisce la fonte a Tmw, “Madonna ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo. È ancora troppo malata anche solo per alzarsi dal letto nel suo appartamento di New York”. Il sito spiega poi che: “La nostra fonte dice che l’assistente di Madonna era con lei quando è svenuta sabato scorso ed è allora che è iniziato il vomito incontrollabile“. Sembra che la cantante abbia avuto una febbre continua che avrebbe mantenuto segreta per diverse settimane, proseguendo le prove del suo tour mondiale.

Il tour di Madonna sarà posticipato?

Come comunicato dal suo agente qualche giorno fa, “Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”.

Tra poche settimane, la popstar avrebbe cominciato un tour mondiale. Non è ancora chiaro Lady Ciccone potrà riprendere il tour che avrebbe dovuto cominciare il prossimo 15 luglio da Vancouver. La cantante sarebbe arrivata anche a Milano il 23 novembre al Mediolanum Forum. Secondo la fonte Tmz, Madonna non vorrebbe ritardare i concerti sui quali ha lavorato per mesi, lavorando sei giorni su sette. Chi le sta vicino, però, le avrebbe consigliato di prendersi una pausa e di rimettersi in sesto prima di tornare sul palco.

