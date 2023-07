Madonna rianimata da un’iniezione di Narcan?/ Spuntano dettagli sul malore che ha colpito la cantante

Madonna, nuovi dettagli sul malore

Madonna ha tenuto il mondo con il fiato sospeso a causa di un malore che l’ha colpita negli scorsi giorni e che avrebbe fatto temere il peggio alle persone al suo fianco. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio e, attualmente, la cantante, dopo essere stata dimessa dalla clinica in cui era ricoverata, si sta riprendendo nella sua casa. Tuttavia, sul malore che ha colpito la star emergono nuovi dettagli e a riportarli è Radar Online secondo cui il malore che ha colpito Madonna sarebbe stato molto serio. Stando a quello che riporta il magazine, la star sarebbe stata rianimata grazie ad un’iniezione di Narcan.

Ritrovata in casa priva di sensi a causa di un’infezione batterica, la star sarebbe stata soccorso e rianimata grazie all’effetto di un’iniezione di Narcan che l’avrebbero aiutata a riprendere i sensi.

Nonostante la paura e le condizioni critiche in cui la cantante sarebbe stata ritrovata in seguito al malore che l’ha colpita, secondo quanto riporta TMZ, oggi, la star americana si starebbe lentamente riprendendo. Tuttavia, la ripresa non sarà immediata. Secondo TMZ, infatti, Madonna sarebbe alle prese con le conseguenze dell’infezione batterica come stanchezza dopo essere stata alle prese con la febbre per più di un’ora.

Nonostante la ripresa lenta e graduale, la star non ha alcuna intenzione di arrendersi e sta combattendo per tornare in forma il prima possibile. “Lei è stanca, ma non si arrende e non alza bandiera bianca. Non intende annullare il suo Celebration Tour. Per più di un mese lei ha avuto la febbre, ma lo teneva segreto per paura che questo avrebbe interferito con l’inizio del suo tour“, si legge su TMZ.

