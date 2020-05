Madonna seminuda su Instagram, foto choc/ E provoca: “Vi offendete? Chi se ne frega!”

Pubblicità

Madonna riesce ancora ad essere la regina della trasgressione, nonostante i suoi 62 anni. E così che l’indiscussa regina del pop italo-americana, ha pubblicato nelle scorse ore uno scatto sulla propria pagina Instagram in cui si è mostrata seminuda. La signora Ciccone è infatti apparsa vestita solamente con un reggiseno trasparente e coloro carne, e un paio di mutandine, nulla di più. Nel contempo, una didascalia provocatoria: “Situazione corrente del guardaroba – scrive Madonna – e per quelli di voi che sono offesi in qualche modo da questa foto, voglio farvi sapere che mi sono laureata con successo all’Università di ‘Non me ne fotte niente’. Grazie per essere venuto alla mia cerimonia di laurea! Classe del 2020”. A completare il tutto, i capelli in disordine, biancheria intima in mano, e uno sguardo “incaz*oso”. Chi pensa che si sia trattato di uno scatto a caso con uno smartphone si sbaglia, visto che la foto in questione è stata realizzata dal famoso fotografo di moda newyorchese Steven Klein, e nel giro di poche ore ha ottenuto 819mila mi piace, e 22mila commenti.

MADONNA SEMINUDA SU INSTAGRAM: LE REPLICHE DI ASIA ARGENTO E KATY PERRY

Fra coloro che hanno espresso il proprio parere anche la cantante americana Katy Perry, che ha scritto: “Oh mio Dio mi sono appena iscritta a questo college”. Asia Argento, che è una sorta di “Madonna” d’Italia per le sue provocazioni, scrive invece un semplice: “Ti amo”. Stando a quanto riportato dai colleghi di Today è probabile che la provocazione in questione non sia fine a se stessa bensì da collegare a quanto accaduto negli scorsi giorni, lo spiacevole episodio di alcuni hacker criminali che avrebbero sottratto informazioni private a molti artisti, fra cui Madonna, Lady Gaga ed Elton John, chiedendo un riscatto da 21 milioni di euro per evitarne la pubblicazione. La cosa certa, replica o meno, è che la regina del pop riesce ancora una volta a stupire dopo la sua autobiografica erotica negli anni ’90, le performance al limite sul suo palco, i baci saffici durante gli Mtv Awards degli anni passati: una diva indiscussa.





