Madonna e la confessione shock dopo anni: "Pensato al suicidio dopo il divorzio con Guy Ritchie perché temevo di perdere mio figlio Rocco"

Ospite del podcast On Purpose di Jay Shetty, Madonna si è lasciata andare alle confessioni e non ha parlato solo dei suoi successi lavorativi e personali ma anche dei suoi fallimenti. Uno degli avvenimenti più tumultuosi e impattanti della sua vita è stato sicuramente il divorzio dal marito Guy Ritchie, padre dei suoi due figli Lourdes e Rocco. Quest’ultimo al momento della loro separazione aveva solo 8 anni, ed a 16 anni ha deciso di andare a vivere con il padre a Londra mentre la madre era in tournée con Rebel Heart Tour.

“Ci sono stati momenti nella mia vita in cui avrei voluto tagliarmi le braccia… Ho addirittura pensato al suicidio.“ è stata la confessione shock della popstar 67enne che poi ha aggiunto: “Uno dei momenti più dolorosi della mia vita, in cui onestamente non riuscivo a vedere la fine, è stato quando ho dovuto affrontare una battaglia legale per l’affidamento di mio figlio”. Per la popstar mondiale non è stato un periodo facile, temeva di perdere l’affidamento del figlio Rocco e per questo ha confessato che ogni sera prima di esibirsi era in camerino a singhiozzare sul pavimento pensando che avrebbe perso per sempre il figlio.



Madonna e il rapporto con il figlio Rocco: “Temevo di perderlo ma ho recuperato il rapporto”

Durante la chiacchierata con il podcast, Madonna ha aggiunto di aver recuperato il rapporto con il figlio dicendo di aver recuperato il rapporto con suo figlio, spiegando: “Grazie a Dio non mi sento più così. Sono felice di dire che sono davvero una buona amica di mio figlio, ma allora non riuscivo a vederlo. Pensavo davvero che fosse la fine del mondo. Quindi, sapete, grazie a Dio avevo una vita spirituale”. La Regina del Pop ha ribadito più volte nell’intervista che “non sarebbe qui” se non avesse abbracciato la spiritualità. “Bisogna essere spirituali per avere successo”, ha detto. “Il successo è avere una vita spirituale, punto. Non sarei qui se non ne avessi una”.