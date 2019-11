Madonna sta male/ Madame X Tour interrotto: “Perdono! Il dolore mi sta travolgendo”

Madonna ha preso una decisione importante: interrompere il suo “Madame X Tour” per problemi di salute. “Per favore perdonate questa svolta inaspettata. Fare il mio show ogni sera mi dà così tanta gioia e cancellarlo è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento mi sta travolgendo”, si legge sul suo profilo ufficiale di Instagram. A saltare saranno proprio i tre concerti di Boston previsti per il 30 novembre e l’1/2 dicembre. “Devo riposare e seguire le direttive dei medici in modo da poter tornare più forte e continuare il viaggio di Madame X con tutti voi”, continua il post condiviso sul celebre social network dedicato alla fotografia. Nella didascalia però, non è stato spiegato l’effettivo motivo che ha messo “al tappeto” la Queen del pop internazionale. Madonna, salvo imprevisti, dovrebbe tornare sul palcoscenico il 7 prossimo dicembre a Philadelphia.

Madonna ferma il tour perché sta male

Si tratta dell’ultimo intoppo di un tour particolarmente sventurato per Madonna. A inizio ottobre, infatti, si era incidentata a New York e altre questioni produttive avevano costretto gli organizzatori a spostare o cancellare alcune date già assicurate. Anche il rapporto con il pubblico in questo periodo non è dei migliori. Un gruppo di estimatori hanno iniziato un’azione legale collettiva a causa dei continui ritardi con cui iniziano i concerti di Madame X. Dopo l’ultimo spettacolo di Boston del 2 dicembre, si dovrebbe riprendere a Filadelfia il 7 dicembre per proseguire con le esibizioni fino alla metà del prossimo anno. In una dichiarazione separata, Live Nation ha affermato: “Poiché non siamo in grado di riprogrammare le date di Boston a causa della rigida programmazione nel bilancio dell’anno, i rimborsi saranno automaticamente emessi sulla carta di credito in cui sono stati ordinati”. Madonna lo scorso agosto parlando del tour aveva ribadito di essere una perfezionista e volere offrire al suo pubblico una esperienza unica nel suo genere.

