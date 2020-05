Madonna sta male: “mi opero dopo 8 mesi di dolore”/ “Auguratemi buona fortuna”

Pubblicità

Madonna annuncia su Instagram un’operazione chirurgica. La popstar soffre da tempo di dolori alla schiena e alle ginocchia appunto da essere stata costretta anche ad annullare alcune tappe del “Madame X Tour”. Ora, però l’artista 61enne è pronta a sottoporsi ad un intervento per eliminare il problema alla radice e tornare nuovamente in forma. La popstar che, negli scorsi giorni, ha confessato di aver sviluppato gli anticorpi contro il Covid 19, ha annunciato l’operazione con due foto pubblicate su Instagram. Nel primo scatto si mostra il fisico indossando un body nero di pizzo e sfoggiando diversi gioielli. Nella seconda foto, in bianco e nero, invece, attraverso uno specchio, mostra il lato B sfoggiando un fisico tonico e in perfetta forma.

MADONNA: “FINALMENTE AVRO’ IL MIO TRATTAMENTO RIGENERATIVO”

A quale operazione si sottoporrà Madonna? A svelare i dettagli dell’intervento che subirà la popstar nelle prossime settimane è lei stessa su Instagram. «Finalmente avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante! Salterei su e giù se potessi, dopo 8 mesi di dolore! Auguratemi buona fortuna!», ha scritto su Instagram a corredo di due foto. Madonna, dunque, ha deciso di sottoporsi ad un intervento per rimpiazzare i tessuti e stimolare il rinnovamento cellulare sperando, così, di porre fine ai dolori con cui sta facendo i conti da un po’ di tempo. Una scelta consapevole quella della popstar che, lo scorso dicembre, dopo aver cancellato alcune tappe del tuou, in un video su Instagram, aveva parlato di un dolore indescrivibile. «Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami – scriveva Madonna sul social media – ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni che è stato indicibile negli ultimi giorni…mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante».





