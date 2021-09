Madonna Star in the Star, chi è?/ Gli indizi indicano Aurora Ramazzotti ma…

Madonna a Star in the star, qualche caratteristica fisica sembra tradirla…

Madonna: la regina del Pop che si esibisce nello spettacolo a Star in the Star. No, non è una sorpresa o un’ospitata, ma l’imitazione fatta dal personaggio misterioso nel nuovo talent show di Canale 5. L’esibizione dell’interprete misterioso non ha avuto una risonanza particolare nella giuria composta da Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella, soprattutto se paragonate a quelle degli altri concorrenti.

La voce dell’interprete è apparsa sicuramente più bassa e più stridula rispetto a quella della popstar tanto da far pensare alla giuria che l’interprete non sia una cantante professionista. le sue movenze inoltre, se paragonate all’originale, sono timide e insicure. A svantaggio dell’interprete va anche la canzone che gli è stata assegnata Like a Virgin, brano che ha portato la vera Madonna in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

Con la sua seconda esibizione però l’interprete misterioso ha avuto il suo riscatto, i giudici hanno notato un netto miglioramento in lei tanto che Claudio Amendola ha commentato: “Si è concentrata sugli aspetti che avevamo criticato, ottimo lavoro”.

Chi è Madonna a Star in the star? Dubbi sull’imitatore

La celebre star Madonna era già stata imitata all’interno di Tale e Quale Show da Carmen Russo, fuori dalle ipotesi del pubblico perché all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e anche questa imitazione non aveva avuto risultati eccezionali, sinonimo di come interpretare la pop star sia una sfida davvero ardua.

Madonna all’interno di Star in the star non ha nessuna ipotesi su chi possa essere l’interprete mentre sul web il pubblico ipotizza la giovane Aurora Ramazzotti dato il fisico e la giovane età o Heather Parisi, che però potrebbe non essere la persona più adatta per via dell’età. Per scoprire con certezza chi si cela dietro il volto di Madonna bisognerà aspettare ancora qualche altra puntata, ma non è detto che questa sera l’interprete riesca a stupire la giuria venendo eliminata dal programma, così la sua vera identità verrebbe rivelata a tutti… che dietro il volto ci sia davvero la blasonata Aurora Ramazzotti?

