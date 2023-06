Madonna torna a casa dopo il ricovero in terapia intensiva/ “Ora è ok”: come sta

Madonna è stata dimessa dall’ospedale dopo essere finita in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica. La cantante è a casa e si sente meglio dopo aver passato la notte in rianimazione, come affermato dalla BBC. La notizia della sua cattiva salute è stata condivisa dal suo manager, che ha parlato di una “grave infezione batterica” che ha costretto la 64enne al ricovero in ospedale e al rinvio del tour mondiale che avrebbe cominciato nelle prossime settimane e che sarebbe durato sette mesi.

Madonna in terapia intensiva/ "Grave infezione batterica" rinviato il tour mondiale

La cantante è stata portata nella sua casa di New York in un’ambulanza privata, come spiegato da una fonte a lei vicina alla CNN, aggiungendo che adesso “È a posto”. Non si sa cosa abbia inizialmente causato l’infezione di Madonna, ma i medici hanno affermato che è diventata estremamente grave tanto da richiedere un trattamento in terapia intensiva. La cantante era nelle fasi finali delle prove prima del suo lungo tour mondiale quando si è dovuta fermare a causa di problemi di salute che hanno messo in seria apprensione la maglia e i fan.

Pinguini Tattici Nucleari/ Riccardo Zanotti: "I tormentoni? Oggi non mi spaventano più, anzi sono..."

Il tour è stato rinviato

Madonna avrebbe dovuto cominciare il Celebration tour in Canada tra due settimane, prima di visitare 45 città in tutto il mondo. Quello che sarebbe stato il suo dodicesimo tour, a 40 anni dall’inizio della sua carriera, sarà però rinviato: i dettagli sull’eventuale proseguimento del tour saranno annunciati più avanti, come spiega la BBC. La cantante ha ricevuto migliaia di messaggi dai fan e dai colleghi quando il manager Guy Oseary ha annunciato che Lady Ciccone era ricoverata in terapia intensiva.

Gli auguri alla cantante sono arrivati da The Weekend che sui social ha scritto che stava “inviando preghiere” nei suoi confronti, come dalla co-protagonista di Desperately Seeking Susan Rosanna Arquette, che invece ha parlato di “amore e buone vibes” per il recupero di Madonna, che confortata dall’amore dei fan e dei colleghi, sembra stare meglio.

Harry mentì su droghe? Bloccata pubblicazione documenti visto Usa/ "Zero trasparenza Biden"

© RIPRODUZIONE RISERVATA