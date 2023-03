Madonna Trevignano, Adinolfi vs Cecchi Paone: “Dici put*anate!”/ “Vai all’Isola va”

Duro scontro in diretta tv stamane a Mattino 5 fra Carlo Adinolfi, noto praticante cattolico, e il divulgatore scientifico Cecchi Paone. In studio si parlava del caso della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella, che ha ammesso di parlare regolarmente con Maria da 6 anni. I due ospiti la pensano diametralmente opposta sulla vicenda, con Adinolfi che crede nella buona fede della Signora, a differenza invece di Cecchi Paone. “Io penso che sia stata una bella festa della donna oggi – ha detto il primo – una bella pagina di televisione, un bell’incontro, ed è stato poi un incontro con Maria alla fine, questa Vergine madre straordinariamente raccontata da Dante, che evidentemente continua a germogliare dentro le parole semplici di Gisella. Gisella mi pare chiaro che non cerchi visibilità, nessuno ha mai cercato visibilità attraverso le visioni quando sono autentiche.

Cristina Scuccia all'Isola dei famosi 2023/ Nel cast Cecchi Paone con il compagno

“Mi posso permettere se posso – ha continuato Adinolfi parlando del caso della Madonna di Trevignano – di non chiedere questa cosa dello smascheramento delle stigmate, non si fa (rivolgendosi alla Panicucci che ha chiesto in diretta a Gisella di togliere i guanti per mostrare le mani ndr), la fede è un elemento importante e le stigmate sono un segno intimo della presenza di Gesù non è una questione secondaria”. E ancora: “Ovviamente lei non è la divinità ma è un errore chiedere di avere la manifestazione della divinità, è un errore colossale della nostra contemporaneità. Voi non ci credereste neanche se Gesù fosse su Instagram!”.

Isola dei famosi 2023, chi sono i concorrenti?/ Alessandro Cecchi Paone con...

ADINOLFI VS CECCHI PAONE, SCONTRO IN TV: “E’ ESILARANTE…”

Alessandro Cecchi Paone è poi intervenuto: “E’ esilarante dire che questa signora non vuole visibilità poi convoca una conferenza stampa in diretta su Canale 5″, e Adinolfi a quel punto si è scaldato: “Ma non la vuole è evidente, che ci guadagna? Mica va sull’Isola. Ragazzi siamo su un altro piano. Voi siete qui a vendervi lì non c’è niente da vendere e comprare, c’è la fede e basta, la fede delle persone semplice, non ci sono Isola dei famosi e non ci sono denari”.

Alessandro Cecchi Paone vs cartomante Joss: "Futuro non esiste!"/ "Leggiamo energie"

E ancora: “Fare la predica a Gisella da quelli che ci guadagnano i milioni con la visibilità, ma veramente? Andate all’Isola fate la vostra put*anate ma lasciate stare Maria e la Madonna”. E Cecchi Paone ha replicato: “Dillo alla direzione di Canale 5”. Di nuovo Adinolfi: “Ma vai all’Isola, vai con il tuo fidanzatino a giocare, vai a fare le cose da massone”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA