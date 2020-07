Madonna “Vaccino covid esiste già ma i ricchi lo nascondono”/ Instagram la censura

Finisce nella bufera la regina del pop, Madonna, dopo aver pubblicato un video sui social riguardante il vaccino contro il coronavirus. La stessa Ciccone, come riferiscono i colleghi dell’Huffington Post citando gli inglesi della BBC, ha prima affermato che sarebbe già stata trovata la cura contro l’epidemia di covid-19, per poi aggiungere che lo stesso vaccino sarebbe tenuto nascosto per “lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi”. Una presa di posizione decisamente forte, e per certi versi scioccante, che ha indotto Instagram a censurare la stessa popstar dopo che ha pubblicato un video riguardante una fantomatica teoria del complotto, rivolto ai suoi 15 milioni e passa di follower. Come appena detto, il post in questione è stato oscurato dal social network di Zuckerberg, aggiungendo che si tratta di “informazioni false”, per poi rimandare i visitatori ad una pagina di debunking delle affermazioni pubblicate dalla stessa Madonna, spiegando, come ben si sa, che non esiste ancora alcun vaccino contro il coronavirus.

MADONNA BLOCCATA DA INSTAGRAM, ANNIE LENNOX: “FOLLIA”

Madonna ha poi deciso di rimuovere il video dalla propria pagina, ma nel contempo era già scattata la querelle sui social, e molti dei suoi fan l’hanno attaccata. Fra questa anche la grandissima Annie Lennox, storica voce degli Eurythmics, che ha commentato così: “Questa è una vera follia. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questi pericolosi ciarlatani. Spero che il tuo profilo sia stato hackerato e che ti spiegherai meglio”. Il video pubblicato da Madonna faceva riferimento al gruppo American Frontline Doctors, e precisamente ad un messaggio diramato all’esterno della Corte Suprema degli Stati Uniti, in occasione di un evento organizzato da Tea Party Patriots Action. Nel filmato si vede la dottoressa Stella Immanuel affermare di aver curato ben 350 pazienti covid con l’idrossiclorochina, farmaco decisamente controverso, che Trump ha svelato di utilizzare da mesi. In passato sia Facebook che Twitter avevano già cancellato il video segnalando come fake news.



