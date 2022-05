MADONNA/ “Voglio incontrare Papa Francesco”, ma è solo pubblicità per il nuovo disco

“I Swear! I mean I don’t Swear!”. Furbetta Madonna (la cantante), d’altro canto lo è sempre stata. Giocando con i doppi significati che hanno molte parole nella sua lingua, l’inglese, sembra volersi prender gioco del Papa, nel suo messaggio in cui si è taggata all’account ufficiale di Bergoglio su Twitter: “Lo giuro! Voglio dire, non bestemmio!” un gioco di parole con i due significati di to swear: promettere, giurare e bestemmiare, imprecare dall’altra. Un messaggio il suo, in cui chiede al Pontefice di incontrarla (non è la prima volta, in precedenza gli aveva proposto di farsi insieme un piatto di spaghetti e un bicchiere di vino) perché, dice, “È possibile organizzare un incontro prima o poi per discutere di questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto. Cordialmente, Madonna”.

A noi sembra decisamente irrispettosa anche perché che sia stata scomunicata è una menzogna. O forse lei non sa il significato vero della parola. La scomunica è una pena prescritta dal codice di diritto canonico comminata dalla Chiesa Cattolica, che implica l’esclusione di un suo membro dalla comunità dei fedeli a causa di gravi e ostinate infrazioni alla morale e/o alla dottrina riconosciuta. A Madonna nessuno l’ha mai scomunicata, la Chiesa ha cose più importanti a cui pensare che una cantante fra le tante di musica pop. Le sono state rivolte alcune accuse, è stata stigmatizzata sì da alti prelati per le sue tante provocazioni nei confronti della religione cattolica, ad esempio cantare appesa a una crocifisso, o essersi presa gioco di immagini sacre. Inoltre, pur avendo venduto centinaia di milioni di copie di dischi, pensa che Bergoglio, con una guerra quasi mondiale in corso, con i problemi di salute che ha, con i tanti problemi della Chiesa abbia davvero tempo di incontrare lei? Ovviamente non ci crede neanche lei. Si scopre poi che in contemporanea la cantante ha lanciato la pubblicazione di Finally Enough Love: 50 Number Ones, raccolta di 50 pezzi in versione remix arrivati al numero uno della classifica dance di Billboard, un traguardo tagliato nel febbraio 2020. La raccolta è stata lanciata con la versione rimasterizzata di Into the Groove nella versione della vecchia compilation di remix You Can Dance. Insomma, una mossa di marketing, far parlare di sé per pubblicizzare il suo nuovo disco (che uscirà anche su triplo CD e in sei vinili il 19 agosto). Tranquilla Madonna Veronica Ciccone, comincia dalla tua stessa ammissione: “Non mi confesso da decenni”. Se il Papa è troppo occupato, un prete nella prima chiesa sotto casa tua lo trovi per confessarti. Ti farebbe bene.

