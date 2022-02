Madonna vs Putin “Non puoi eliminare Ucraina”/ “Avidità Russia” e lo accosta a Hitler

Tra le voci del mondo dello spettacolo che si sono levate contro la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, quella più forte è di Madonna. La regina del pop non si è limitata a manifestare supporto e vicinanza al paese ucraino, ma con un video creato da un utente e che ha caricato sui social ha duramente attaccato Vladimir Putin.

Un attacco frontale quello di Madonna, che va oltre anche le immagini proposte nel filmato, dove le scene atroci dell’invasione si alternano alle immagini di Adolf Hitler editato sopra il volto del presidente russo Vladimir Putin. «L’invasione inutile e guidata dall’avidità della Russia in Ucraina deve essere fermata!», ha scritto Madonna. L’artista ha poi lanciato un appello affinché vengano inviati aiuti umanitari ai milioni di cittadini ucraini colpiti dalla crisi in questo momento. Poi l’attacco a Vladimir Putin: «Ha violato ogni accordo sui diritti umani esistente».

MADONNA VS PUTIN “SOSTENIAMO ZELENSKY”

Madonna si è rivolta direttamente a Vladimir Putin: «Non ha il diritto di cercare di cancellare l’esistenza dell’Ucraina». Quindi, si è schierata apertamente, pubblicamente e ufficialmente dalla parte dell’Ucraina. «Noi la sosteniamo Presidente Zelensky! Stiamo pregando per lei e per il suo paese! Dio vi benedica tutti!». Ma nel suo post social c’è anche un riferimento al resto della popolazione mondiale, che non può restare ferma di fronte alla guerra scatenata in Ucraina dalla Russia: «Non sentiamoci impotenti di fronte ad azioni geopolitiche di questa portata. Ci sono cose che possiamo fare».

A tal proposito, Madonna ha fissato nella suo bio su Instagram un link che conduce ad una pagina di Global Citizen in cui vengono spiegati alcuni modi concreti per aiutare l’Ucraina. Non è comunque la prima volta che il remix della canzone “Sorry” viene usato a sfondo politico. Ad esempio, durante il Confession Tour del 2006 accompagnava un video interlude anti-guerra.

