Madre di Amedeo Grieco, malattia: com’è morta?/ La dedica al Padre a Felicissima Sera

Lettera commuovente di Amedeo Grieco, scritta insieme a Pio, per papà Federico. Ospite di Felicissima Sera, i due comici pugliesi leggono il loro scritto attraverso la voce di Maria de Filippi. Il contenuto è commuovente. Papà Federico, rimasto vedovo da dieci mesi, ha perso la sua dolce metà a causa di una tremenda malattia. E Amedeo Grieco è rimasto privo di una madre. “Da dieci mesi ti si è cancellato il sorriso”, recita la lettera. “Mamma Rosa ti ha lasciato a fare tutto da solo, a portare dolore e responsabilità di cui quel portento di donna ti aveva alleggerito. Così dormi al suo posto per consumare gli avanzi del suo profumo. La domenica hai imparato a fare il sugo buono, quasi come il suo”.

La lettera di Amedeo Grieco per papà Federico sulla madre scomparsa: “questo è un tuo traguardo”

“Caro papà sto trovando la forza di parlarti seriamente ora che ti ho qui di fronte. Non avremmo mai pensato e sognato di raggiungere questo traguardo. Siamo felici perché questo è anche il tuo giorno. Anzi un tuo traguardo. Lo avresti detto a mamma anche oggi, che avevi ragione. Sappiamo che non pensi ad altro, a dispiacersi per quello che si è persa. Non abbiamo mai parlato tanto, ecco perché sono contento quando ti vedo parlare con Pio che ti racconta tutto quello che siamo”. Emozioni a non finire in studio: Pio e Amedeo piangono, papà Federico pure. Bellissimo momento per il terzetto, ma soprattutto per per padre e figlio.

