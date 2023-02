Madre e figlio morti in casa nel Lecchese/ Ipotesi incidente con il montascale

L’ipotesi di un incidente dometisco con il montascale sarebbe al centro delle indagini sul caso di madre e figlio morti in casa nel Lecchese. I due sarebbero stati trovati dall’anziano coniuge della donna all’interno della loro abitazione di Valgreghentino, un piccolo centro collinare della provincia di Lecco. Non si escluderebbe alcuna pista, ma al momento, secondo quanto riportato da Pomeriggio Cinque, quella privilegiata sarebbe proprio un incidente con il sistema montascale che si trovava all’interno della casa delle vittime.

Da una prima ricostruzione riportata durante la trasmissione di Barbara d’Urso, infatti, sarebbe emerso il quadro di un dramma che potrebbe essersi verificato mentre il figlio, 54 anni, stava assistendo la madre nelle operazioni per salire proprio sul montascale. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi di rito e si cerca di capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Madre e figlio morti in casa a Valgreghentino sarebbero precipitati senza trovare scampo, un volo da un’altezza considerevole sarebbe stato per loro fatale.

Madre e figlio morti in casa, le ipotesi sul dramma a Valgreghentino

La prima ricostruzione del decesso di madre e figlio morti in casa a Valgreghentino, in provincia di Lecco, rimanderebbe a un incidente domestico che potrebbe essersi verificato durante l’uso di un montascale. Il sistema sarebbe stato installato all’interno dell’abitazione delle vittime, un’anziana e il figlio di 54 anni, perché la donna sarebbe stata costretta alla sedia a rotelle. Stando a quanto si apprende da Pomeriggio Cinque, a fare la terribile scoperta sarebbe stato l’anziano marito della donna, padre del 54enne, ma per i due non ci sarebbe stato più nulla da fare. All’arrivo del personale del 118, intervenuto sul posto con i carabinieri, non sarebbe stato possibile altro se non constatarne il decesso.

Gli inquirenti tengono aperte tutte le ipotesi, da quella di un guasto al sistema montascale a quella di un incidente occorso mentre l’uomo aiutava l’anziana madre a salirvi. Quello che sembra evidente è che i due, madre e figlio morti in casa nel pomeriggio di ieri, sarebbero caduti da una notevole altezza finendo per perdere la vita. Entrambi convivevano all’interno della stessa abitazione che, secondo l’Ansa, sarebbe situata in via don Carlo Sala. Non sarebbe quindi escluso che all’origine della tragedia possa esservi un malfunzionamento del montascale. Il 54ebbe potrebbe aver tentato di salvare la madre e sarebbe precipitato a sua volta.











