Madre e figlio scomparsi a Messina/ Giallo sull’A20: spariti nel nulla dopo incidente

Un vero e proprio giallo la scomparsa di mamma e figlio in quel di Caronia, sulla Messina-Palermo. La vicenda è riportata in queste ore da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Today, e narra la storia di una madre di 43 anni e del suo figlio di 4, che sono letteralmente spariti nel nulla dal pomeriggio di ieri, lunedì 3 agosto. Entrambi sarebbero rimasti coinvolti in un lieve incidente sull’autostrada A20, quella che da Messina porta a Palermo e viceversa. Poco dopo lo scontro, la donna alla guida della propria auto si sarebbe allontanata assieme al figlio nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce: dove sono finiti? Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna, una volta allontanatasi, abbia perso l’orientamento non trovando più la strada per il ritorno, anche se al momento non vi sono certezze su tale versione. Ad allertare le forze dell’ordine è stato il marito della scomparsa, nonché padre del piccolo di quattro anni, che non ha visto più la famiglia rientrare in casa a Venetico (provincia di Messina), preoccupandosi.

MADRE E FIGLIO SCOMPARSI A MESSINA: RICERCHE A TAPPETO IN CORSO

Una volta scattato l’allarme sono iniziate le ricerche da parte della polizia di stato che sta battendo palmo a palmo la zona dove è avvenuto il piccolo sinistro, anche se al momento i due dispersi non sono stati ancora trovati. Le forze dell’ordine hanno anche lanciato un appello nei confronti di tutti coloro che potrebbero avere visto qualcosa o fornire notizie utili, a cominciare, probabilmente, dagli altri eventuali automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente di ieri pomeriggio. Alle ricerche, scrive Today in data odierna, stanno prendendo parte i vigili del fuoco, anche con un elicottero da Catania, i carabinieri, la polizia stradale di Sant’Agata di Militello, la polizia municipale di Santo Stefano di Camastra e di Caronia, e le unità cinofile. L’auto della donna è stata rivenuta oltre lo svincolo del centro commerciale di Milazzo dove la stessa pare doveva recarsi per comprare delle scarpe.



