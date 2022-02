Madre e Padre Jessica Selassié/ Al Gf Vip anche per i loro genitori: le difficoltà e il loro legame

Chi sono i genitori di Jessica Selassié?

Più che per esprimere la loro mancanza, Jessica Selassié negli ultimi tempi ha interpellato a distanza i suoi genitori per chiedere loro aiuto. La concorrente del Grande Fratello Vip proprio nell’ultima puntata ha citato la sua famiglia, chiedendo pubblicamente di diffidare Nathaly Caldonazzo per la frase choc pronunciata nella Casa e Katia Ricciarelli per “le cose profondamente razziste” che ha detto rivolgendosi a lei e alle sue sorelle. Ha il suo bel da fare, dunque, la madre, visto che purtroppo il padre delle tre principesse si trova nel carcere di Lugano per una truffa da 10 milioni di franchi.

Anche per questo, la donna è una figura estremamente importante per Jessica Selassié e le sue sorelle, un riferimento imprescindibile. Anche se si limitano a mandarle solo dei saluti. Se di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, noto anche come Giulio Bissiri, qualcosa hanno detto le tre sorelle, della madre invece hanno parlato pochissimo. Ma lei si è fatta comunque sentire, ad esempio quando ha scritto una lettera per le sue figlie.

Jessica Selassié e il legame con la mamma

Jessica Selassié spiegando perché Lulù è la più viziata della famiglia ha tirato in ballo proprio la mamma. “Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma è chiara. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per essere attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”. Ma la mamma delle sorelle Selassié e ugualmente fiera di loro. Lo è di Jessica, ad esempio, perché anche al Grande Fratello Vip si è presa cura delle sorelle minori e si è mostrata disponibile con tutti. Proprio questo è un tratto del carattere di Jessica Selassié che piace molto ai telespettatori del Gf Vip. Del padre, invece, si sa poco, a parte i pochi dettagli sulle vicissitudini giudiziarie, ma proprio queste sono uno dei motivi per cui Jessica e Lulù vorrebbero vincere. Una sorta di “rivincita” da regalare ai loro genitori.

