MADRE E SORELLE SCOMPARSE AINETT STEPHENS/ Cos’è successo? “Nessun indizio, forse uccise e bruciate”

Non si sa molto circa il passato in Venezuela di Ainett Stephens, modella e showgirl originaria proprio del Sudamerica famosa per aver preso parte a diversi programmi Mediaset nei primi anni Duemila. Non si sa molto nemmeno della sua famiglia, in particolare di sua madre e delle sue sorelle, che – come dichiarato nella sua intervista di oggi a Verissimo – sarebbero scomparse nel 2004 senza senza lasciare alcuna traccia o indizio che potrebbe portare a una ricostruzione, anche solo approssimativa, di questo drammatico evento. Ainett ricorda solo la loro partenza per Trinidad nei Caraibi, ma non è in grado di dire se i suoi familiari siano effettivamente arrivati a destinazione. La madre e le sorelle sarebbero dovute rientrare a Natale, eppure – dopo quella volta – nessuno le ha più viste.

Ainett Stephens, nessun indizio sulla scomparsa della madre e delle sorelle

C’è un vero e proprio mistero che avvolge la famiglia di Ainett Stephens, che non ha notizia di sua madre e delle sue sorelle da quando ha messo piede per la prima volta in Italia. Secondo alcune fonti, le donne sarebbero state uccise, forse addirittura bruciate, ma non è facile avanzare delle ipotesi su una vicenda così delicata su cui non si ha nemmeno una prova certa. In ogni caso, Ainett ha dichiarato di essere fiduciosa: non può esserlo nella giustizia, evidentemente, visto che non si hanno elementi per procedere, ma lo è in Dio, ed per questo che si dice ‘quasi certa’ che le rincontrerà. “Non penso sia un addio definitivo”, ha chiosato la Stephens.



