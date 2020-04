Madre Federica Brignone “Ho avuto il Coronavirus”/ “Cinque giorni da incubo”

Anche Maria Rosa Quario ha avuto il Coronavirus, lo ha raccontato lei stessa a SportMediaset. La madre di Federica Brignone, lei pure sciatrice, ha vissuto giorni da incubo: divisa tra la paura di non farcela e la malattia e la grande gioia per il traguardo raggiunto dalla figlia, la prima italiana di sempre a vincere la Coppa del Mondo di sci alpino. “E’ cominciato tutto intorno al 20 marzo” racconta Maria Rosa: una settimana dopo il rientro della Brignone da Are, dove avrebbe dovuto gareggiare in quelle che erano diventate le ultime fatiche della stagione, dopo l’annullamento delle finali di Cortina. E’ poi finita che anche in Svezia le gare sono state cancellate, e così Federica si è ritrovata campionessa del mondo: la mamma racconta che ad un certo punto Davide, l’altro figlio, l’ha avvisata dell’arrivo di tre scatoloni. Erano le coppe di cristallo, ma la Brignone ha risposto “Non me ne frega niente delle coppe vinte così”. E invece lei, Maria Rosa, ha percorso i 500 metri che separano le due case per andare ad ammirarle e festeggiare con la figlia.

MADRE FEDERICA BRIGNONE HA AVUTO IL CORONAVIRUS

Da lì, l’inizio di un incubo: “Ti giri e ti rigiri per trovare la forza non dico di alzarti, ma di muoverti”. Un riassunto abbastanza esplicito di cosa abbia voluto dire per Maria Rosa Quario contrarre il Coronavirus. Racconta, l’ex sciatrice, di come Federica Brignone l’abbia accudita per giorni; poi anche la milanese – che da tempo vive in Val d’Aosta – ha potuto poco quando la madre ha accusato un tracollo. E’ così arrivato il ricovero in ospedale: anche Maria Rosa ha dovuto essere assistita da personale medico e qualificato, confessa di aver avuto bisogno dell’ossigeno per aiutarla a respirare. Ha temuto di non farcela, oggi dice che in quei giorni di malattia quella che è la normale routine viene completamente stravolta. Di colpo la gioia e lo “shock” per l’impresa di Federica si sono trasformati nella lotta per guarire dal Covid-19.

Cosa che poi è avvenuta, fortunatamente: tanto che la madre di Federica Brignone può dire che “oggi sto bene, benissimo, anzi mi sembra di non essere mai stata meglio in vita mia”. Però, quei giorni difficili ovviamente li ricorda ancora molto bene. E porta dentro una grande riconoscenza, quella nei confronti del personale medico che l’ha assistita per cinque giorni. “Sono stata curata da angeli di cui non conoscerò mai le sembianze” ha detto. Fortunatamente il peggio è passato: oggi Maria Rosa Quario è tornata a casa e può godersi in pieno i suoi figli e la grande impresa di Federica Brignone, magari rendendosi conto ancora più a fondo di quello che la ventinovenne è riuscita a fare.



