Madre Ivana Spagna: malattia e morte/ “Aveva un tumore, ma non lo sapeva perché…”

Questo pomeriggio Ivana Spagna torna nel salotto di “Domenica In” per quella che sarà una puntata a tema musicale e segnatamente sanremese, dato che oramai mancano pochi giorni all’inizio della kermesse condotta ancora una volta da Amadeus: e quindi nel talk show dove è di casa ‘zia Mara’ sfilerà una serie di mostri sacri della canzone italiana e che hanno anche calcato il palcoscenico dell’Ariston. Del ricco parterre di ospiti farà appunto parte anche Ivana Spagna che non solo eseguirà almeno un paio di brani, stando alle anticipazioni della puntata, ma è probabile che si racconterà alla padrona di casa, tra prossimi impegni personali e la sua sfera privata.

E a proposito della sfera personale, tra gioie e qualche dolore, la vita di Ivana Spagna pare essere stata segnata da alcuni eventi legati tra di loro: il matrimonio durato appena sette giorni col modello e arrangiatore francese Patrick Debort, l’aborto spontaneo del bimbo che probabilmente aspettava da lui e poi la decisione di non dirlo alla madre che in quel periodo era molto sofferente, al fine di non arrecarle altro dolore. Ma cosa sappiamo della madre di Ivana Spagna e della malattia che l’ha stroncata? Anzi proprio alla scomparsa della signora Gemma è legato anche un’altra drammatica vicenda della 67enne artista veronese, ovvero il drammatico suicidio di cui parliamo a parte in un altro articolo.

IVANA SPAGNA, “MIA MADRE AVEVA UN TUMORE, MA NON LO SAPEVA PERCHE’…”

Come sappiamo, nonostante non avesse preso bene all’inizio la notizia della gravidanza, la Spagna decise poi di proseguirla fino all’aborto spontaneo avuto purtroppo dopo il terzo mese di gravidanza: di quell’aborto avuto in tour non poteva dire alla madre, già duramente provata dalla malattia. “Era accaduto nel momento in cui lei stava peggiorando: mi ricordo che andavo a trovarla con la borsa del ghiaccio dato che per un’emorragia avevo perso il bambino, ma a lei non potevo dirlo…” ha svelato una volta, accennando agli anni difficili vissuti quando questa era affetta dal cancro.

“Aveva un tumore e non lo sapeva” ha raccontato una volta Ivana Spagna durante una ospitata a “Verissimo” da Silvia Toffanin, spiegando che mamma Gemma probabilmente non sarebbe stata in grado di sopportare la consapevolezza di essere affetta dallo stesso male che tempo prima aveva stroncato anche suo marito. Da lì il difficile periodo vissuto da Ivana, tra aborto spontaneo e perdita della madre, eventi che per poco non la spinsero a compiere quella che lei stessa ammette sarebbe stata una “follia” a causa anche dalla depressione, ovvero un tentativo di suicidio per fortuna mai compiuto anche grazie, a suo dire, alla propria gatta.



