MADRE NANCY BRILLI, CHI È?/ La tragica morte che l’ha segnata: “Pesava 36 chili”

Non si hanno informazioni sulla madre di Nancy Brilli, attrice romana di origini ucraine rimasta orfana all’età di 10 anni. Ospite a Oggi è un altro giorno, la nota icona del cinema anni Ottanta ha parlato a lungo proprio di quel periodo della sua vita, facendo cenno alla madre, una donna dal volto e dal nome tuttora sconosciuti. Per la prima volta, Nancy si è aperta tanto nel racconto degli anni che più di tutti l’hanno segnata come donna e come artista. Sua nonna, con cui è cresciuta, non era entusiasta all’idea che lei inseguisse il suo sogno. Così, durante l’infanzia, la Brilli non ha avuto figure femminili di riferimento; nessuno comunque che la comprendesse e la aiutasse in primo luogo a superare il trauma della scomparsa di sua madre.

Nancy Brilli ricorda la morte di sua madre

Perché di ‘trauma’ si è trattato: Nancy Brilli racconta di non aver mai metabolizzato il lutto. Questo anche perché è stato un fulmine a ciel sereno, visto che sua madre se n’è andata a soli sei mesi dalla diagnosi di tumore al pancreas. In ogni caso, Nancy afferma di aver perdonato le persone che – per distrazione, evidentemente – l’hanno trascurata in quei momenti. Segnante anche l’impatto con la malattia: mamma Brilli pesava 36 chili, quando è venuta a mancare, e Nancy ha ancora vivido in sé il ricordo di quel corpo distrutto.



