Madre si getta da ponte con figlio in braccio/ Morta sul colpo, gravissimo il bimbo

Una notizia di cronaca che mette realmente i brividi giunge direttamente dalla provincia di Treviso, dove nella serata di ieri, sabato 20 febbraio 2021, una giovane madre di 31 anni ha deciso di farla finita, gettandosi nel vuoto dal ponte di Vidor. Purtroppo, in questo folle gesto, ha coinvolto anche suo figlio, un bambino di un anno e mezzo, che ha tenuto in braccio mentre si lanciava nel fiume sottostante. Una scena raccapricciante, da brividi, che racconta un dramma che, indubbiamente, non può lasciare indifferente nessuno.

Per la donna non c’è stato nulla da fare ed è spirata praticamente al momento del violento impatto, mentre il bimbo è miracolosamente sopravvissuto al salto dal ponte, ma i sanitari intervenuti sul posto l’hanno trovato ugualmente in condizioni gravissime, optando per il suo immediato trasferimento presso l’ospedale di Treviso, ove i medici stanno tuttora facendo quanto è nelle loro possibilità umane e scientifiche per strapparlo alla morte e dargli la possibilità di un futuro migliore rispetto a queste ultime, terribili ore vissute.

MADRE SI GETTA DA PONTE CON FIGLIO: ALLARME GIUNTO DAI PARENTI

La madre ha maturato nella prima serata di ieri la decisione di gettarsi dal ponte di Vidor insieme a suo figlio. Secondo quanto ricostruito dagli organi di informazione locale, essa sarebbe uscita di casa intorno alle 20 e da quel momento non ha più fatto avere a nessuno sue notizie, tanto che a insospettirsi, preoccuparsi e lanciare successivamente l’allarme sarebbero stati alcuni suoi parenti, che aspettavano il suo arrivo in serata. Le forze dell’ordine, a quel punto, hanno avviato immediatamente le ricerche, rinvenendo l’autoveicolo della donna parcheggiato nelle immediate vicinanze del ponte. Da quel momento, il collegamento è stato immediato, con alcuni testimoni che avrebbero detto di avere visto la mamma scendere con il suo bimbo in braccio dalla vettura e allontanarsi. Così, sono giunti in loco anche i vigili del fuoco, che si sono calati sul greto fluviale, imbattendosi nel corpo esanime della trentunenne, accanto al quale giaceva il figlioletto, ancora vivo, ma in condizioni disperate. I sanitari del 118 l’hanno pertanto trasportato al nosocomio trevigiano, dove il piccolo tuttora lotta contro la morte.



