Madre Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ “Nella vita vanno avanti i bulli…”

Sophie Codegoni e Soleil Sorge: un dualismo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021 che si respira sin dal loro ingresso nel reality show e che ha dimostrato di produrre strascichi anche nelle dinamiche esterne al programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una rivalità che si è accesa ulteriormente dopo l’uscita infelice dell’ex concorrente di Pechino Express nei confronti della sua compagna d’avventura, definendola di plastica e troppo rifatta. Una dichiarazione che ha spaccato letteralmente in due il web e i social media, provocando anche la reazione dei genitori di Codegoni, a cominciare dal papà, il quale ha affermato: “È meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre”.

Ora però, come scrive Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi, sono pervenute anche le frasi della mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha dimostrato di non avere digerito quanto detto da Soleil sulla figlia. La donna ha infatti pubblicato sui social media la foto di un pagliaccio e ha aggiunto una didascalia decisamente esaustiva, espressa mediante videomessaggio: “Vorrei condividere con voi questo mio pensiero… È proprio vero che nella vita vanno avanti i bulli e le brave persone non vengono considerate. Ma va bene così, perché noi andremo sempre avanti a testa alta”.

SOPHIE CODEGONI, LA MADRE SI SCAGLIA CONTRO SOLEIL SORGE: IL PARERE DI VALERIA MARINI

Inevitabilmente, non sono mancate le polemiche all’interno della Casa più spiata d’Italia dopo quanto asserito da Soleil Sorge all’indirizzo di Sophie Codegoni, con Valeria Marini che non ha esitato a esternare il proprio pensiero e a schierarsi contro Soleil: “Oggi ti ha attaccato gratuitamente, senza motivo – ha spiegato la showgirl a Sophie –. Questo non si fa”.

E, ancora: “Che poi può dire ‘mamma mia, che barba‘, però che ti offenda no. Adesso basta. Sophie, siamo tutti dalla tua parte, perché ha fatto un attacco gratuito senza motivo. Se lo diceva a me, la sbranavo. Non si offende una persona che non ha fatto niente e che stava andando solo a fare le foto”.

