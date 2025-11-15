A Muggia, in provincia di Trieste, un bambino di 9 anni è stato ucciso dalla madre con un taglio alla gola. Chi ha ignorato gli allarmi del padre?

“Giovanni era un bambino che tentava di essere allegro”. Fra le dichiarazioni rilasciate poche ore dopo la tragedia di Muggia, grosso paese in provincia di Trieste dove una madre con gravi problemi psichici, la 55enne ucraina Olena, ha ucciso con un taglio alla gola il figlio di 9 anni, quella del presidente della società di calcio nel quale giocava il bimbo è forse la più dolorosa.

Quel verbo, “tentava”, dice tutto della fragilità e del desiderio di vivere un’esistenza serena che si infrangevano fin dalla nascita contro la realtà della mamma malata. Un bambino di quell’età non può possedere gli strumenti per resistere al male e al dolore, osserva i coetanei che almeno in apparenza conducono vite “normali” tessute fra gioco, studio, sport, divertimento, genitori che si prendono cura di loro e si chiede – intimamente e quasi senza rendersene conto perché le parole, quando ci sono, non sono sufficienti a dire cosa prova l’animo in fiamme – a cosa aggrapparsi per non morire.

Così, mentre forse anche la comunità (lo riferisce il parroco) poteva intervenire alleviando la situazione, ma non l’ha fatto (e in che modo, poi, con quali strumenti?), la madre ha fatto l’esatto contrario di ciò per cui madre era diventata. Un grembo che, pure, quella vita aveva messo al mondo e forse perfino desiderato, coccolato, amato (quante volte avrà chiamato “Giovanni” e questi a sua volta avrà chiamato e di certo, nella sua ingenua fanciullezza violata, anche implorato, con un filo di voce, la parola “mamma”): una culla di viscere umane tramutata nove anni dopo, quasi alla fine dell’età più tenera e dolce, in un crogiolo infernale.

Al pianto dei piccoli amici, dei loro genitori, di chi conosceva la famiglia si aggiunge quello – se possibile ancor più disperato – del padre di Giovanni, un operaio cui il tribunale aveva affidato il figlio dopo i seri e ripetuti atteggiamenti violenti della madre. Un affidamento che sarebbe dovuto diventare definitivo il prossimo febbraio, mentre intanto la donna – in cura presso un centro di salute mentale – poteva vedere il bimbo tre volte la settimana, una delle quali senza la presenza degli assistenti sociali.

Ma – qui sta il punto dirimente dove si colloca la domanda oggi sulla bocca di tutti – ci si chiede perché a nulla siano valse le dichiarazioni ufficiali del marito, che avrebbe implorato più volte chi aveva in cura la moglie di non lasciarle Giovanni mentre era sola, perché troppo pericolosa. Però la scienza è spesso autoreferenziale, pensa di essere giudice di se stessa e – fatte salve tutte le buone intenzioni di questo mondo – chi ne ha fatta una professione deve aver visto in quelle parole come un’esagerazione, magari persino un atto di egoismo.

Non lo possiamo sapere, e giudicare chi ha preso la decisione, supponiamo dopo accurare diagnosi e referti medici, non vogliamo di certo. Tuttavia il dubbio rimane: quello di possedere tante competenze, ma di non saper ascoltare.

Rimane una comunità affondata in un dolore che coinvolge tutti, anche chi di quella famiglia conosceva poco o nulla: il papà di Giovanni prima di tutto, tanto affranto da scusarsi con i giornalisti per non avere la forza nemmeno di lasciarsi avvicinare; i parenti, gli amici, i conoscenti che quella difficilissima situazione di sicuro conoscevano; e anche la mamma assassina del proprio, unico figlio, se nel suo delirio psichico può ritagliarsi uno sprazzo di lucidità.

Ma allora sarebbe peggio e nessuna madre, specie se in quelle condizioni, avrebbe il coraggio di sopravvivere.

