Madre!/ Video, su Italia 1 il film diretto da Darren Aronofsky (oggi, 7 febbraio)

Madre! va in onda su Italia 1 oggi, 7 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film che è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2017 dalla Protozoa Pictures con distribuzione della 20th Century Fox per la regia di Darren Aronofsky il quale si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio di questo film è stato affidato a Andrew Weisblum, le musiche della colonna sonora sono state composte da Johann Johannsson mentre i costumi indossati sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Danny Glicker. Nel cast figurano tra gli altri Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson e Kristen Wiig.

Madre! La trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Madre! Un famoso scrittore americano ha deciso di andare a vivere insieme alla propria adorata moglie in una splendida casetta fatta costruire all’interno di una foresta una zona piuttosto periferica di uno stato americano. La loro esistenza si dimostra quanto mai felice e soprattutto il contesto ambientale permette allo stesso scrittore di trovare quelle idee necessarie per poter continuare a scrivere i suoi appassionanti romanzi. Tra l’altro vivere a costante contatto con la natura permette e due coniugi di mantenere inalterato lavoro che da sempre gli allegati. Un giorno tuttavia questa cornice di serenità e tranquillità viene messa in discussione dall’arrivo di uno sconosciuto che racconta di avere delle problematiche e quindi necessita di aiuto. Lo scrittore e ben disposto nel dare il supporto necessario prendo un soggiorno allo sconosciuto mentre la moglie è assolutamente contraria. In effetti la moglie aveva saputo riconoscere un possibile pericolo per la loro vita tranquilla. Infatti dopo qualche giorno si scopre che lo sconosciuto in realtà è un grande fan lo stesso scrittore che sta per lasciare il mondo in ragione di un male incurabile. Il suo più grande desiderio era quello proprio di conoscere lo scrittore ma la situazione degenera non appena nella casetta dei due coniugi fanno il loro ingresso anche la moglie ed i figli. Poco alla volta si scoprirà che la famiglia è alle prese con delle problematiche di natura psicologica che metteranno purtroppo in grande rischio anche lo scrittore e la sua adorata moglie. Avrei inizio una serie di omicidi efferati e di tragedie nelle quali si troveranno ad essere loro malgrado coinvolti lo scrittore e la loro moglie. Sarà proprio come in uno dei suoi romanzi.

