MADRES PARALELAS/ L’ennesimo capolavoro di Pedro Almodovar

Tra gli ultimi grandi maestri del mondo del cinema, Pedro Almodovar continua a regalare emozioni e sentimenti ai cinefili di tutto il mondo. Il suo Dolor y Gloria ha tracciato un solo, ma anche la sua ultima fatica, Madres paralelas, non è da meno: un’opera di legami di sangue, di storia e di memoria, con una Penelope Cruz eccezionale. Il film è disponibile in dvd grazie a Warner Bros. Home Entertainment

Andrea Roncato/ Rimpianto più grande? "Non avere figli, dolore ancora forte"

SINOSSI MADRES PARALELAS – Due donne condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono entrambe single e al termine di una gravidanza inattesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

CYRANO/ Il film di Joe Wright dove risalta Peter Dinklage

Madres paralelas è un racconto di vita vera, senza filtri, ricco di emozioni. Presentato come film d’apertura alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, ci mostra un lato nuovo del cinema di Almodovar. Le donne ritratte – Janis, Ana e Teresa, rispettivamente interpretate da Penelope Cruz, Milena Smit e Aitana Sanchez-Gijon – sono nettamente dissonanti rispetto alle figure femminili tracciate in passato dal regista di Calzada de Calatrava.

Come ogni film di Almodovar, Madres paralelas è radicale e a colpire è soprattutto la potente riflessione sul valore della memoria, sui desaparecidos dell’epoca della guerra civile spagnola. La sequenza finale è semplicemente da brividi. Come evidenziato in precedenza, a brillare è Penelope Cruz, premiata con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia e candidata all’Oscar: una performance vibrante, ricca di misura e di trasporto allo stesso tempo. Eccezionale.

Casa da Gioco/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Anne Baxter

Madres paralelas di Pedro Almodovar è disponibile in dvd grazie a Warner Bros. Home Entertainment

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA