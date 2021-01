Madrid, esplosione in palazzo: almeno 3 morti/ Video, fuga di gas: edificio sventrato

Un’esplosione devastante si è verificata oggi pomeriggio in quel di Madrid, nel centro della metropoli capitale della Spagna. Inizialmente si era temuto il peggio, pensando ad un atto volontario, un attacco terroristico, ma in seguito si è scoperto che si è trattato di una fuga di gas. Ciò nonostante il bilancio è stato drammatico, e si parla di almeno tre morti e diversi feriti, anche se il numero preciso delle persone coinvolte non è ancora stato reso noto. La cosa certa è che l’esplosione è avvenuta in un palazzo situato presso Calle de Toledo, non lontano dalla Chiesa Virgen de la Paloma.

Stando a quanto riferisce l’edizione online di Repubblica, l’edificio coinvolto ospiterebbe alcuni sacerdoti, e vi sarebbero almeno tre morti e un numero imprecisato di feriti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con la polizia che ha evacuato nel giro di pochi minuti la zona, isolandola, e nel contempo sono state diverse le squadre di pronto soccorso che si sono recate sul luogo dell’esplosione per prestare aiuto ai feriti.

MADRID, ESPLOSIONE IN UN PALAZZO CAUSA FUGA DI GAS: DIVERSI EDIFICI EVACUATI

Il palazzo danneggiato si trova vicino ad una casa di riposo, il “Residencial Los Nogales La Paloma”, che è stata evacuaa dalla polizia, anche se il direttore della stessa Rsa ha precisato al quotidiano El Pais che “nessuno dei nostri ospiti e dei dipendenti è rimasto ferito”. Vicino al palazzo c’è anche una scuola, mentre l’hotel Ganivet (altro edificio sgomberato), non distante dalla zona della deflagrazione, ha visto diverse finestre andare in frantumi a causa dell’onda d’urto violentissima provocata dall’esplosione. In zona è stato allestito un ospedale da campo per prestare soccorso immediato a chi necessitasse di cure repentine, e i pompieri stanno lavorando per cercare eventuali persone finite sotto le macerie. Le immagini sono impressionanti e mostrano almeno tre piani dell’intero palazzo sventrati. Alcuni testimoni hanno riferito anche di un incendio.

BREAK: Significant explosion in Madrid Appears several floors of building destroyed Cause not yet known pic.twitter.com/XmzuQIRYzX — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) January 20, 2021





