MAE MULLER, “I WROTE A SONG” REGNO UNITO/ Eurovision, Maionchi critica: “Non vedo la novità”

Mae Muller, esponente del Regno Unito, è l’ultima artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. La cantante sale sul palco di Liverpool per cantare ‘I Wrote A Song’. La cantautrice 26enne è un volto già noto al grande pubblico. All’età di dieci anni, infatti, Mae Muller è apparsa nel videoclip del brano ‘Grace Kelly’ di Mika. ha raggiunto il successo musicale nel 2021 con la pubblicazione della canzone Better Days.

“Non trova la novità che in genere gli inglesi sanno fare molto bene” è il commento di Mara Maionchi dopo l’esibizione dell’artista che rappresenta il paese ospitante. Il web italiano scherza molto sull’esibizione di Mae Muller. “Ecco l’Elettra Lamborghini del Regno Unito”. Oltre a: “Dite alla panterona Inglese che Shakira è inarrivabile”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mae Muller all’Eurovision 2023 con “I Wrote a Song” scritta da Karen Poole

Mae Muller è una delle cantanti in gara all’Eurovision 2023 che si svolgerà dal 9 maggio al 13 maggio all’Arena di Liverpool. La cantante, che rappresenta il Regno Unito, si esibirà con il brano “I Wrote a Song” che attualmente però non si trova tra i primi tre posti della classifica di streaming a livello globale e di conseguenza non è, secondo fan e critica, tra i possibili vincitori dell’Eurovision Song Contest 2023.

Quella di Mae Muller sarà la ventiseiesima esibizione della serata e uno dei suoi cavalli di battaglia sarebbe il testo della canzone che non è stata scritta da lei ma da Karen Poole, l’autrice di testi importantissimi di Kylie Minogue, David Guetta e Lewis Thompson. Ma chi è Mae Muller? La cantante è nata nel 1997 e ha raggiunto il successo con il brano “Better days” del 2021; è una cantautrice da quando aveva solo 8 anni ma dopo essersi affermata nel mondo della musica, ha avuto modo di collaborare anche con artisti del calibro delle Little Mix, gruppo per cui ha cantato in tour nel 2019. Nel 2022 Mae Muller ha ricevuto una nomination per gli MTV Ema e per gli Vma Awards ma per lei l’esperienza all’Eurovision supera di gran lunga qualunque altra cosa fatta o ricevuta in precedenza.

Il Regno Unito ha fiducia in Mae Muller, ecco le dichiarazioni

Per Mae Muller sarà la prima volta sul palco dell’Eurovision 2023 e alla stampa ha dichiarato: “Competere in una competizione musicale così imponente è semplicemente fantastico. È un sogno. Questo è ovviamente un livello superiore rispetto a qualsiasi cosa io abbia mai fatto sinora e lo sento davvero. Devo andare alla grande e farlo bene. Sono una grande fan di tanti artisti che hanno avuto successo all’Eurovision, dagli ABBA ai Måneskin. Sam Ryder l’anno scorso è stato fantastico e ha dimostrato che il Regno Unito può tornare nella parte alta della classifica”.

Proprio Sam Ryder, il cantante che ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision nel 2022 ha dichiarato in merito all’amica Mae: “Sei pronta per la corsa più selvaggia e inspiegabile e sono contento di te. Divertiti.” Tutti sembrano essere molto fiduciosi su Mae Muller e sul suo brano “I Wrote A Song”; il presidente dell’azienda Anna Neville l’aveva presentata così alla stampa: “Mae è spiritosa, è divertente, abbiamo tanta fiducia in lei. Siamo speranzosi che Mae si porterà a casa la vittoria. Le canzoni di pungente rottura sono il marchio di fabbrica di Mae Muller e “I Wrote A Song” non fa eccezione”.

