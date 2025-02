Maelle, chi è la figlia di Antonella Clerici e dell’ex compagno Eddy Martens

Questa sera, martedì 11 febbraio, ha inizio il Festival di Sanremo 2025 con la prima attesissima serata: sul palco del Teatro Ariston troviamo il conduttore e direttore artistico Carlo Conti affiancato, per l’occasione, da due co-conduttori del calibro di Gerry Scotti e Antonella Clerici. Se per il primo è il debutto all’Ariston nella sua storia, la seconda ha invece già co-condotto alcune edizioni in passato e per lei sarà un gradito ritorno in scena: a sostenerla da casa c’è ovviamente la famiglia, dal compagno Vittorio Garrone alla figlia Maelle.

Antonella Clerici è legatissima alla figlia Maelle e, nonostante la rottura con l’ex compagno Eddy Martens nonché padre della bambina, ha seguito passo dopo passo il suo percorso di crescita fino a vederla diventare adolescente. Maelle, nata nel 2009 dalla precedente relazione della conduttrice, ha oggi 15 anni, frequenta il Liceo Classico e vive assieme alla mamma e al compagno Vittorio Garrone in mezzo alla natura, in una villa nel bosco ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Antonella Clerici e il rapporto della figlia Maelle con il padre: “Adesso va tutto bene“

Antonella Clerici, in un’intervista a Il Messaggero, aveva parlato del rapporto con la figlia Maelle e del fatto che sia spesso per lei assente per questioni lavorative. Quando sono assieme, però, condividono numerosi interessi in comune: “Le dico che è una privilegiata, come me. A volte non ci sono, è vero, come tutte le mamme che lavorano, ma spesso ci sono sempre, e questa è una fortuna. Possiamo guardare film come Forrest Gump o Top Gun, roba dei miei tempi, e ascoltare musica insieme“.

La conduttrice in quell’intervista si era inoltre soffermata sulla rottura con l’ex compagno Eddy Martens, che oggi si è rifatto una vita a Bruxelles, e di come l’abbia vissuta la figlia Maelle: “Lei faticava ad avere un rapporto con lui, poi crescendo l’ha cercato e adesso va tutto bene. Lui è stato bravo, non ha forzato le cose. Lei per un periodo non voleva andare a Bruxelles, adesso per raggiungerlo ha anche preso l’aereo da sola. Parlano in francese“.