Maelle, figlia di Antonella Clerici/ “E’ stato il grande regalo della mia vita”

Maelle è la figlia di Antonella Clerici, la conduttrice ospite della nuova puntata di “Domenica In” di Mara Venier. La ex conduttrice de “La prova del cuoco” è diventata mamma per la prima volta il 21 febbraio del 2009 della piccola Maelle nata dalla relazione con Eddy Martens. Una figlia tanto voluta e desiderata da parte del volto noto della Rai che, durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, non ha nascosto le difficoltà incontrate per realizzare questo suo sogno. “Io l’ho avuta quando ormai i giochi sono fatti. Ho fatto tante cure per averla e quando l’ho scoperto è stato il grande regalo della mia vita e sono sicura che c’è lo zampino della mia mamma” – ha detto commossa la conduttrice che poco dopo parlando della figlia ha aggiunto – “Maelle ha personalità, è una tipa tosta…”. Proprio così, Maelle è una bambina felice e lo si intuisce dalle foto che la madre condivide con i suoi fans sui social. Madre e figlia sono molto legate e insieme condividono anche la passione per i cavalli: Maelle, infatti, è una bravissima cavallerizza e ama la natura. Da quanto è nata la vita della Clerici è cambiata in meglio: “me la sto godendo tanto e lei è felicissima”.

Maelle Martens, la figlia di Antonella Clerici: “è contenta di stare con me”

“Spero di vivere abbastanza a lungo per vedere Maelle strutturata, con un carattere ben radicato. Sta crescendo senza un genitore e potrebbe avere degli sbandamenti. Però promette bene: ha un carattere più forte del mio, grande sensibilità e tanta maturità per la sua età” ha detto Antonella Clerici parlando della figlia Maelle nata dalla storia d’amore con Eddy Martens. La bambina, che ha da poco compiuto 11 anni con tanto di dedica social di Mamma Antonella “sembra ieri e sono già passati 11 anni amore infinito della mamma. Auguri vita mia”, vive proprio con la conduttrice e il nuovo compagno Vittorio Garrone in una grandissima villa ad Arquata Scrivia. “Mi dice che è contenta di stare con me. Il fatto che io sia a casa la rende molto felice” ha detto la conduttrice, anche se alcuni anni fa dal settimanale Chi a puntare il dito contro è stato proprio il padre Eddy Martens. L’ex autore della Clerici chiamato a parlare del rapporto con la figlia ha dichiarato: “meglio non parlarne. Le dico che mi manca mia figlia Maelle. Non posso educarla come vorrei e vivendo a distanza è tutto più difficile. La vedo durante le feste comandate. Ma non basta, mia figlia mi manca davvero”. Non solo, Martens ha anche precisato: “credo che ci sarebbe voluto più equilibrio nella nostra coppia, più pazienza. Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, io ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole. Ormai tutto è andato e mia figlia mi manca da matti”.



