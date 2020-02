Maelle Martens chi è la figlia di Antonella Clerici/ “Ha il piglio da adolescente”

Maelle Martens ha ereditato senza dubbio i folti capelli di mamma Antonella Clerici, mentre i suoi colori sembrano più affini a quelli di papà Eddy Martens. Non è difficile trovare foto che ritrae la famiglia al completo in giro per le strade italiane, così come in occasioni meno mondane e legate più alla vita privata. “Sembra una donnina. ‘Ieri’ le cambiavo il pannolino e ora al mattino per andare a scuola vuol fare tutto da sola”, ha detto la conduttrice a Oggi. “Ha già il piglio dell’adolescente”, continua, “prima mi voleva sempre, ero il suo ‘tutto’, adesso mi cerca solo al momento di addormentarsi”. La piccola Maelle tra l’altro compirà i suoi 11 anni il prossimo 21 febbraio, sempre più impegnata nella sua crescita. Antonella la vedrà sempre come la piccolina di casa, anche se sa che è solo durante le ore della notte, mentre le legge le favole prima che si addormenti, che può vederla ancora bambina. “È molto scaltra e sa cosa dire e come dirlo a seconda di chi ha davanti: suo padre, il mio compagno Vittorio, mia sorella”, dice ancora. E non senza una punta di malinconia: la Clerici vorrebbe tanto ritornare a quando Maelle andava ancora all’asilo. “Perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa”, confessa, “e ora che ci sono molto di più, vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento ‘sfuggire’. Sono una mamma imperfetta”. Antonella però continua a sorvegliare con costanza la privacy della sua bambina. Forse per questo pubblica solo di rado delle foto che la riguardano, come quella dello scorso gennaio. Maelle si trova in compagnia di Edimburg, ospite dell’allevamento Basini di proprietà di famiglia. Clicca qui per guardare la foto di Maelle Martens.

Maelle Martens, mamma Antonella Clerici: “Eddy ha dato la sua impronta definita”

Maelle Martens è lo specchio del padre: è la mamma Antonella Clerici ad affermarlo senza ombra di dubbio. Papà e figlia si assomigliano non solo dal punto di vista fisico, ma anche per quanto riguarda il carattere. “Eddy ha dato la sua impronta definita”, dice la conduttrice al settimanale Oggi, “tende a tenere tutto dentro, ma io le insegno a esternare. Le ripeto sempre che se tira fuori una cosa che le fa male, nel cuore la ridimensiona”. Questo non vuol dire che Maelle non sia una bambina più che socievole, proprio come Antonella Clerici. Uno spirito libero che sa ciò che vuole. Certo non è stato facile per la bambina riuscire a gestire la separazione fra i genitori. “Eddy è un papà molto attento e mi accorgo che tutte le disamine che fa su Maelle sono sempre molto pertinenti”, continua. Padre e figlia si sentono spesso, visto che Martens vive in Belgio, ma sa bene che ha una famiglia allargata che unisce Bruxelles e Scrivia. “Vorrei vederla strutturata”, confessa ancora la conduttrice, “la mia apprensione sta in questo. Poi posso pure morire. Mi piacerebbe però vedere la donna che sarà: è un’epoca triste, in cui accadono cose tristi. Ripenso a Fabrizio Frizzi e prego Iddio di fare in modo che io possa sempre accompagnare i passi di Maelle”.

