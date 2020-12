Maelle Martens, figlia Antonella Clerici e Eddy Martens/ Oggi ha 11 anni: la prima volta a Sanremo..

Maelle Martens è la figlia di Antonella Clerici ed Eddy Martens, compagno della conduttrice Rai per quasi 10 anni. Nata il 21 febbraio del 2009, Maelle ha reso Antonella madre per la prima volta, quando aveva già 47 anni: “Sembra ieri e sono già passati 11 anni amore infinito della mamma Auguri vita mia”, ha scritto la conduttrice su Instagram in occasione del compleanno della figlia, con una foto di loro due insieme. Oggi la ragazzina vive insieme alla madre e al suo compagno Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia. Dopo liti e discussioni, ora il rapporto tra la Clerici ed Eddy Martens, padre di Maelle, è sereno: “Si è formato un cerchio di affetto che avvolge Maelle. I rapporti sono distesissimi. Eddy è un uomo intelligente”, ha rivelato tempo fa la conduttrice al settimanale Chi.

Maelle Martens: la prima volta a Sanremo con mamma Antonella Clerici

Antonella Clerici ha sempre difeso la privacy della figlia Maelle, che appare ogni tanto nei post della madre. La prima apparizione in tv di Maelle risale al Festival di Sanremo 2011: “Amore adesso ti voglio raccontare una bella storia, che è una favola che riguarda noi due”, così iniziava la loro favola. Prima di consegnare il testimone a Gianni Morandi, conduttore di quella edizione, Antonella Clerici ha voluto coinvolgere sua figlia nella storia del suo rapporto speciale con la kermesse: “La prima volta che sono venuta tu non c’eri ancora, è stato 6 anni fa quando un amico che si chiama Paolo mi ha voluto con lui su questo palco… E poi hanno affidato il Festival a me da sola, la tua mamma e quella volta c’eri anche tu che mi aspettavi in albergo, in camerino. Ero serena perché la sera ti abbracciavo e stavamo insieme”. La Clerici ha poi concluso il suo discorso: “Questa è la storia di una mamma normale come tante mamme, ma che fa un lavoro straordinario. Tutto il mio successo non è niente se tu non ci fossi stata”.



