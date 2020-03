Maelle Martens, figlia Antonella Clerici/ Foto, a 11 anni è più alta di lei!

Maelle Martens, la figlia di Antonella Clerici, ha compiuto 11 anni da pochissimo. Lo scorso 21 febbraio infatti ha spento le candeline in compagnia della mamma, che le ha fatto una dedica speciale su Instagram. Nella foto si può notare ancora di più un particolare svelato dalla conduttrice a Verissimo lo scorso settembre: la bambina è più alta di lei. Nonostante la sua giovanissima età, la statura la fa apparire come una ragazza più grande ed è difficile per l’interlocutore di turno comprendere che in realtà sia ancora piccolina. “Io l’ho avuta quando ormai i giochi erano fatti”, ha detto nell’intervista a Silvia Toffanin, “Ho fatto tantissime cure per avere questa bambina […] è stato il grande regalo della mia vita e sono sicura che dietro ci sia lo zampino di mia mamma”. La madre infatti è scomparsa prima che Maelle venisse al mondo e per questo la Clerici ha visto la sua nascita come un segno particolare. “Ha personalità, è una bambina tosta”, ha aggiunto parlando ancora della figlia, rivelando che in quel periodo stava emergendo il suo lato contestatorio. “No” e “Non è vero” sono diventate alla fine due delle sue frasi preferite. Nonostante la reclusione in corso, Maelle continua a tenersi aggiornata con i compiti e le lezioni anche in modo virtuale. “Lezione di francese via Skype”, scrive la madre pubblicando una foto in cui si vede solo la fitta chioma della sua bambina. Clicca qui per guardare la foto di Maelle Martens.

Maelle Martens, Eddy il padre ed ex della Clerici

Maelle Martens ha preso tutti i colori più scuri del padre Eddy Martens, l’ex compagno di Antonella Clerici. Della madre però ha ereditato gli occhi chiari, anche se sono davvero poche le occasioni in cui gli ammiratori della conduttrice possono osservarli sui social. Com’è giusto che sia, Antonella cerca di tutelare l’immagine della figlia e la sua presenza online, anche se a volte le scappa qualche post rivelatore. Uno degli ultimi che mostrano il viso di Maelle risale allo scorso 10 marzo e rivela tutto l’animo goloso della ragazzina. L’undicenne infatti è intenta a spalmare del cioccolato su alcune crepes, con estrema attenzione. “Bambina golosa”, scrive la Clerici con un’emoji disperata. Clicca qui per guardare la foto di Maelle Martens (Clicca qui per guardare la foto di Maelle Martens). Per fortuna per madre e figlia la reclusione forzata non sta andando poi così malaccio. La loro fortuna è di avere una casa immersa nella natura e la possibilità di poter evadere con la mente in ogni istante. Anche se la cucina rimane il fulcro delle giornate di entrambe, come scopriamo dalle Stories della Clerici. In una delle ultime infatti, vediamo la presentatrice mandare il suo buongiorno a tutti i fan, rivelando al tempo stesso che Maelle nel frattempo si trovava in cucina a preparare una nuova torta.

Lezioni di francese via Skype

Visualizza questo post su Instagram Lezione di francese via skipe😀 #compiti #forzaragazzi💪 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#maelle #noirestiamoacasa❤️ Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 10 Mar 2020 alle ore 9:00 PDT

La merenda dei campioni

Visualizza questo post su Instagram Bambina golosa😩 #maelle pic by @carmenloca17 Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 5 Mar 2020 alle ore 9:44 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA