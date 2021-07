Maelle Martens, figlia Antonella Clerici/ Sempre più simili. Il rapporto col padre..

Maelle Martens è la figlia di Antonella Clerici. La classe 2009 è nata dalla storia d’amore con Eddy Martens e ad oggi è l’unica figlia della famosa conduttrice. Mamma e figlia sono molto legate: la showgirl non perde occasione per ribadire quanto sia forte il loro legame e come entrambe siano appassionate alla cucina. Non è un caso che sui propri canali social, la Clerici condivida molto spesso le foto dei piatti preparati dalla piccola Maelle. In occasione dell’ultimo compleanno di Antonella, Maelle si è cimentata persino nella preparazione di una torta speciale. Maelle rappresenta un pilastro nella vita della Clerici e in un certo senso anche un simbolo di rinascita, dato che la conduttrice si era dovuta sottoporre a molte cure per riuscire ad averla, dopo un brutto trauma: “Ho fatto molte cure per avere la mia bambina. Mi facevo le punture prima di andare in onda. Prima di Maelle ho anche perso un bambino. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata”.

Maelle Martens, somiglianza impressionate con Antonella Clerici

Maelle Martens è sempre più simile ad Antonella Clerici. Anno dopo anno la somiglianza è sempre più impressionante. Musica per le orecchie di Antonella Clerici, che sta vivendo una fase di grande gioia e spensieratezza nella sua vita, ora che al suo fianco, oltre a Vittorio Garrone, c’è sua figlia Maelle. Quando l’ha messa al mondo la Clerici aveva 47 anni e non ha mai nascosto che all’epoca aveva quasi perso le speranze circa la nascita di un figlio. La piccola Maelle ha quasi dodici anni, è molto alta e come abbiamo detto ricorda molto la madre dal punto di vista espressivo. Maelle è piuttosto attiva sui social, ma al momento non ha un account personale. Preferisce comparire insieme a mamma Antonella, sul suo profilo. Per quanto riguarda il rapporto con il padre, Maelle e Eddy Martens sembra si stiano ritrovando, proprio come ha confessato la Clerici in una recente intervista a Oggi: “Prima Maelle provava un timore reverenziale per il papà, adesso si è riavvicinata”.

