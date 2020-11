Maelle Martens, figlia di Antonella Clerici/ “Un rapporto simbiotico ma…”

Maelle Martens è figlia di Antonella Clerici e dell’ex compagno Eddy Martens, ha 11 anni ed è la sua unica ragione di vita, insieme al neo compagno Vittorio Garrone. La vita della conduttrice è cambiata con l’arrivo di sua figlia ma, soprattutto, con la morte improvvisa dell’amico Fabrizio Frizzi che l’ha spinta a cambiare un po’ le priorità della sua vita mollando la conduzione quotidiana de La Prova del Cuoco e ritirandosi in campagna, rischiando di perdere il suo posto d’elite in Rai che ha finito col metterla in panchina evitando di farle proposte interessanti anche per il prime time della rete ammiraglia. Maelle Martens ha avuto modo di vivere così una vita diversa insieme alla madre, essere accompagna a scuola, essere seguita nel suo percorso, vivere quello che la stessa conduttrice ha chiamato un rapporto simbiotico. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Clerici ha spiegato di aver vissuto due anni intensi al su fianco e di aver deciso di tornare in onda nel quotidiano di Rai1 solo dopo averne condiviso la decisione con la figlia che ha detto no ad una possibile scappatina a Milano ogni tanto.

Maelle Martens, figlia di Antonella Clerici ed Eddy Martens, chi è e cosa fa?

A quanto pare Maelle Martens ama vivere con la madre e con Vittorio Garrone in quello che ormai è stato definito il loro bosco incantanto, la loro amata campagna. Quando la conduttrice parla della figlia spiega che ha una fisicità importante, è molto alta ma ha anche un grande cervello, è una bambina cresciuta in fretta per via di quello che è successo tra i suoi genitori e la vita sotto i riflettori della madre, ed è un’undicenne che segue i suoi ritmi e ha i suoi orari: si sveglia preso al mattino, va a trovare il suo cavallo, va a scuola, cucina con la mamma e la sera, alle 22.00 in punto, si mettono insieme a letto per coccolarsi un po’ e raccontarsi le cose quotidiane. Un rapporto unico e speciale a cui Antonella Clerici ha lavorato molto e bene, questo è certo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA