Maestra saluta le figlie e scappa / Appello ex marito: “Torna, problemi si risolvono”

Ha preso i suoi oggetti personali, ha salutato le figlie e ha lasciato la sua abitazione in corso Garibaldi a Forcoli, in provincia di Pisa, senza più fare ritorno. La protagonista è la maestra d’asilo Simona Bimbi, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 18 agosto. La preoccupazione cresce ora dopo ora, la donna avrebbe dovuto incontrare un’amica ma a quanto pare l’incontro non è mai avvenuto. Il suo ex marito, Maurizio Cheli, ha voluto diramare un appello, nella speranza che possa fare ritorno a casa: “Torna a casa, i problemi si risolvono”, riporta l’Huffington Post. L’uomo descrive una persona preoccupata per il lavoro e dalle incertezze economiche: “Era preoccupata perché non avendo un lavoro da dipendente, il lockdown le ha pesato molto. Aveva investito in un’attività (un asilo, ndr) tutta la speranza e la fiducia che meritava”, afferma Cheli.

Simona Bimbi, la maestra scomparsa a Pisa era preoccupata per il lavoro

Simona Bimbi, socia con altre maestre di una cooperativa per la gestione dei servizi educativi all’infanzia, è scomparsa da alcuni giorni e di lei non ci sono più notizie. Ciò che preoccupa maggiormente è lo scenario descritto dall’ex marito, che aveva notato una forte preoccupazione da parte della donna dopo la chiusura dell’asilo causa lockdown: “Non so cosa le sia scattato nella testa – si chiede preoccupato l’ex marito – forse qualcosa sul nostro rapporto, il lavoro o suoi problemi personali, proprio non lo so, ma sono invece certo che se avesse voluto prendere qualche giorno solo per sé avrebbe avvisato”. Momento molto delicato anche per le figlie, che inevitabilmente “stanno vivendo un momento drammatico anche se sono certe che la loro madre tornerà a casa”.



