Maestre d’asilo picchiavano i bambini/ La preside: “Gravissimo, sono parte civile”

Il caso dei maltrattamenti sui bambini da parte di due maestre in servizio presso un asilo di Roma è stato approfondito nella puntata odierna della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”. Nel salotto televisivo di Eleonora Daniele è intervenuta in collegamento audiovisivo la preside della scuola, Filomena Barbato, in compagnia del suo legale difensore: “Sono qui per manifestare vicinanza ai genitori degli alunni ed è per questo motivo anche che mi sono costituita parte civile. Un fatto deprecabile, gravissimo, che ha causato tante dolore in me, innanzitutto, ma anche in tanti docenti che lavorano con passione e professionalità nel nostro istituto”.

Tra le mamme si sono create “diffidenza e confusione”, per una situazione che “non ci aspettavamo: di solito nel mio fare quotidiano sono molto aperta al dialogo con i genitori. Si tratta di bimbi piccoli, non hanno voce, i genitori sono i loro tutori. Il nostro lavoro è quello di tutelarli”. Per quanto riguarda le due insegnanti, esse non sono mai state contattate direttamente dalla preside e dall’ottobre del 2020 si sono avvalse della possibilità di essere in malattia.

MALTRATTAMENTO A UN ASILO DI ROMA, LA PRESIDE: “ANNO MOLTO DIFFICILE”

Solo adesso, tuttavia, si ripresenta il problema, perché “le maestre hanno dato comunicazione di tornare a lavorare. Una di esse è in aspettativa fino a fine ottobre e l’altra ha avuto la voglia di ricominciare. Come datore di lavoro ho cercato di riorganizzare il reintegro e, naturalmente, non potevo permettere una convivenza nello stesso plesso dove erano successi gli eventi”.

Quando una delle insegnanti ha ufficialmente chiesto il reintegro, la preside dell’asilo di Roma in cui sono avvenuti i maltrattamenti ha pensato che “sarebbe stato un anno molto difficile”. L’avvocato della dirigente scolastica ha chiesto di non parlare del discorso del processo, in quanto la donna è parte civile e si trova in una posizione delicata, dal momento che è anche la responsabile dirigente delle due maestre finite in aula.

