Maestro arti marziali abusa di giovani ragazze/ Ex allievo “Ha rovinato la loro vita”

Il maestro di arti marziali Salvatore Cafiero è stato arrestato nei giorni scorsi con le accuse di riduzione in schiavitù psicologica, violenza s*ssuale aggravata, esercizio abusivo della professione medica, commercio abusivo di farmaci illegali e truffa aggravata. Nei guai anche la moglie e un amico napoletano di 53, indagati a piede libero per i reati di esercizio abusivo della professione medica, commercio abusivo di farmaci illegali e truffa. Questo è il quadro che riguarda da vicino il maestro di arti marziali sopra menzionato, di cui si è parlato oggi a “La Vita in Diretta”, su Rai Uno. In particolare, l’uomo ha abusato s*ssualmente di alcune giovani ragazze che frequentavano la palestra e che hanno trovato la forza di denunciare.

MAESTRO ARTI MARZIALI, PARLA L’EX ALLIEVO: “GRANDE CHOC”

Durante la trasmissione, un ex allievo ha parlato del maestro di arti marziali: “Tu ti fidi di una persone, poi fa una cosa del genere ed è veramente assurdo. Ha avvicinato ragazze timide, che rimanevano chiuse in se stesse e se ne è approfittato. Loro volevano solo allenarsi e sono sicuro che non pensavano sarebbe accaduta loro una cosa del genere, altrimenti non avrebbero continuato la loro avventura lì. Anche la moglie ha avuto un ruolo, era tutto abbastanza premeditato. Per me è stato un vero e proprio choc. Provo dispiacere per quelle giovani, la cui vita rimarrà sempre segnata, in qualche modo”.

